Čína nariadila revíziu školských učebníc

Peking 31. mája (TASR) - Čínska komunistická vláda v utorok nariadila štátnemu vydavateľstvu školských učebníc, aby z nich odstránilo "škaredé, nevhodné a proamerické" ilustrácie, ktoré podľa ministerstva vyvolali v Číne vlnu kritiky. TASR správu prevzala z denníka The Guardian a stanice CNN.



Štátne vydavateľstvo People's Education Press musí na príkaz ministerstva školstva vykonať revíziu svojich učebníc matematiky, v ktorých sa nachádzajú ilustrácie detí so zdeformovanými črtami tváre, chlapcov, ktorí ťahajú dievčatá za sukne, či dieťaťa s tetovaním na nohe. Predmetné učebnice sa používajú na základných školách v celej krajine.



Fotografie ilustrácií na čínskych sociálnych sieťach vyvolali vlnu kritiky. Ich používateľom sa obrázky zdali provokatívne, pričom poukazovali na oblečenie dieťaťa na jednej z ilustrácií, ktoré bolo vo farbách americkej zástavy. Niektorí užívatelia vyjadrili presvedčenie, že čínsky vzdelávací sektor je príliš "infiltrovaný Západom".



Čínske ministerstvo školstva preto nariadilo revíziu všetkých učebníc používaných a prvom a druhom stupni základných škôl v krajine.



Podľa vyjadrenia ministerstva má táto previerka zaistiť, aby boli "učebnice v súlade so správnym politickým smerovaním a hodnotovou orientáciou, pričom majú propagovať vynikajúcu čínsku kultúru a odrážať estetické zameranie spoločnosti".