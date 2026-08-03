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Čína nariaďuje evakuácie pre výdatné dažde

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Ilustračná fotka. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Búrky zasiahnu najmä provincie Šen-si a S'-čchuan na juhozápade krajiny, kde úrady evakuovali obyvateľov z rizikových lokalít.

Autor TASR
Peking 3. augusta (TASR) - Čína v pondelok varovala pred prívalovými dažďami v niekoľkých častiach krajiny. Búrky zasiahnu najmä provincie Šen-si a S'-čchuan na juhozápade krajiny, kde úrady evakuovali obyvateľov z rizikových lokalít. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

Národný meteorologický úrad v pondelok ponechal v platnosti druhý najvyšší stupeň výstrahy pred zrážkami v rôznych častiach krajiny, najmä v okolí provincií Šen-si, Čchung-čching, Kuej-čou, Kuang-si a Kuang-tung. Meteorologická stanica Šen-si zároveň zvýšila stupeň varovania pred búrkami a varovala pred povodňami a podmočenou pôdou.

Úrady nehlásili žiadne obete, avšak záchranári v provincii S'-čchuan v pondelok preventívne evakuovali ďalších vyše 40.000 ľudí v 20 mestách. Podľa štátnej televízie CCTV sa celkový počet ľudí presídlených z bezpečnostných dôvodov v tejto juhozápadnej provincii zvýšil na 922.000 od polovice júla.

Ministerstvo prírodných zdrojov uviedlo, že hladiny mnohých riek stúpli nad bezpečnú úroveň. V provincii Jün-nan sa od pondelka do štvrtka očakáva silný dážď s vysokým rizikom prívalových povodní, geologických katastrof a rozvodnených riek.

Východné pobrežné oblasti krajiny zasiahne podľa všetkého tento týždeň tajfún Dolphin, uviedla televízia CCTV.
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