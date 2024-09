Čína: Nasadenie amerických rakiet na Filipínach podkopáva mier

New York 29. septembra (TASR) - Čínsky minister zahraničných vecí Wang I uviedol, že rozmiestnenie amerických rakiet stredného doletu na Filipínach podkopáva mier a stabilitu v regióne. Informovala o tom agentúra Reuters s odvolaním na nedeľné vyhlásenie čínskeho rezortu diplomacie.



Wang povedal, že nasadenie amerického raketového systému "nie je v záujme regionálnych krajín".



Spojené štáty tento rok na Filipínach nasadili svoj raketový systém Typhon, ktorý je schopný riadenými strelami zasahovať ciele v Číne. Peking to odsúdil a žiada jeho stiahnutie. Ku kritike sa pridala aj Moskva, ktorá obvinila Washington z podnecovania pretekov v zbrojení.



Filipíny zintenzívnili bezpečnostnú spoluprácu s USA v reakcii na agresívne kroky Číny v Juhočínskom mori a v Taiwanskom prielive, vysvetľuje Reuters.



Wang počas sobotnej schôdzky so svojím juhokórejským kolegom v New Yorku tiež žiadal, aby sa zabránilo "vojne alebo chaosu na Kórejskom polostrove", napísalo čínske ministerstvo zahraničných vecí vo vyhlásení.