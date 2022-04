Čína: NATO neustále vytvára konflikty

Peking 29. apríla (TASR) - Čína obvinila Severoatlantickú alianciu z neustáleho vytvárania konfrontácií a problémov. Vyplýva to z najnovších vyjadrení hovorcu čínskeho ministerstva zahraničných vecí Wang Wen-pina. Ide o reakciu na stredajšie vyjadrenia šéfky britského rezortu diplomacie Liz Trussovej, ktorá Pekingu odkázala, "aby hral podľa pravidiel", a kritizovala ho za to, že odmieta odsúdiť ruskú inváziu na Ukrajinu. TASR správu prevzala od denníka The Guardian a britskej spravodajskej stanice Sky News.



Wang obvinil Severoatlantickú alianciu z toho, že od iných krajín vyžaduje, aby dodržiavali základné pravidlá, zatiaľ čo sama "bezohľadne vedie vojny a zhadzuje bomby na suverénne štáty, zabíja, a tak vyháňa z domovov nevinných civilistov". Krajiny by sa podľa Wanga mali riadiť Chartou OSN, a nie svojskými pravidlami "určitých klík".



"NATO tvrdí, že je obranná organizácia, ale v skutočnosti neustále vytvára konfrontácie a problémy," povedal Wang. "V posledných rokoch prišlo do ázijsko-tichomorského regiónu, aby rozprúdilo konflikty," pokračoval. "Európu obrátilo hore nohami. Snaží sa teraz urobiť to isté v ázijsko-tichomorskom regióne či dokonca vo svete?" pýtal sa čínsky hovorca.



Aliancii odkázal, aby sa prispôsobila situácii po skončení studenej vojny. "NATO sa dlhodobo drží starého bezpečnostného konceptu, zapojilo sa do blokovej konfrontácie a stalo sa nástrojom jednotlivých krajín v snahe o hegemóniu," pokračoval.



Peking opakovane odmietol odsúdiť ruskú vojenskú inváziu na Ukrajinu, hoci vyzval na ukončenie bojov.