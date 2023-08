Čína navrhla pravidlá pre používanie systémov na rozpoznávanie tváre

Peking 8. augusta (TASR) - Firmy používajúce v Číne programy na biometrické rozpoznávanie tváre ľudí budú musieť získať úradné povolenie s výnimkou niektorých spoločností. Vyplýva to z návrhu nariadení, ktorý v utorok zverejnil Čínsky úrad pre kybernetickú bezpečnosť (CAC). TASR správu prevzala z agentúry AFP.



V návrhu príslušných nariadení sa uvádza, že firmy používajúce zmienené technológie musia "dodržiavať zákony a nariadenia, verejný poriadok, rešpektovať spoločenskú morálku a musia tiež prevziať sociálnu zodpovednosť a plniť povinnosti súvisiace s ochranou osobných údajov".



Používanie technológie na "určenie... etnickej príslušnosti alebo náboženstva" je zakázané a spracovanie údajov sa môže vykonávať iba so súhlasom jednotlivca alebo písomným úradným povolením, vyplýva z návrhu.



Systémy na rozpoznávanie tváre sa tiež nesmú použiť na "ohrozenie národnej bezpečnosti, poškodzovanie verejných záujmov" alebo "narúšanie spoločenského poriadku". Podľa návrhu takúto technológiu možno použiť "iba vtedy, keď existuje konkrétny účel a dostatočná potreba, a keď sa prijmú prísne ochranné opatrenia".



Nariadenia, ktoré by mali nadobudnúť účinnosť 7. septembra, sa nebudú vzťahovať na tie spoločnosti, od ktorých sa "nevyžaduje na základe zákonov a predpisov získanie osobného súhlasu". O ktoré konkrétne firmy ide, CAC nezverejnil.



Spojené štáty uvalili sankcie na množstvo popredných čínskych firiem vyvíjajúcich programy na rozpoznávanie tváre.



Na júnovom veľtrhu v Pekingu niekoľko firiem predvádzalo technológiu, ktorá umožňuje identifikovať "nežiaduce" správanie a skenovať tváre zo vzdialenosti viac ako 100 metrov, píše AFP.