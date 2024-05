Čína nepovolila guatemalským exportérom vstup do krajiny kvôli Taiwanu

Guatemala 25. mája (TASR) - Guatemalský prezident Bernardo Arévalo v piatok potvrdil, že Čína nepovolila guatemalským nákladným lodiam vstup do svojich vôd a dodal, že príčinou sú pravdepodobne plnohodnotné diplomatické vzťahy, ktoré Guatemala udržiava s Taiwanom. TASR správu prevzala od agentúry Reuters.



Guatemalským exportérom prepravujúcim sedem kontajnerov makadamií a kávy Čína zamietla vstup do svojich vôd. Guatemala je jednou z mála krajín sveta, ktoré oficiálne uznávajú Taiwan a udržiavajú s ním plnohodnotné diplomatické vzťahy. To sa nepáči Pekingu, ktorý trvá na tom, že Čína a Taiwan sú súčasťou "jednej Číny".



"Ako iste viete, niekoľko dní dozadu sa konala inaugurácia novej taiwanskej vlády, s ktorou Guatemala udržiava vzťahy," povedal Arévalo na TikToku. "Z toho sa môže odvíjať istý spor s Čínou."



Na inaugurácii nového taiwanského prezidenta Laj Čching-tea sa v pondelok osobne zúčastnil guatemalský minister zahraničných vecí Ramiro Martinez.