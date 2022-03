Čína: Nie sme súčasťou krízy na Ukrajine

Peking 15. marca (TASR) - Čína nechce byť zasiahnutá sankciami, ktoré uvalil Západ na Rusko za inváziu na Ukrajinu. V utorok to v telefonáte so španielskym ministrom zahraničných vecí povedal šéf čínskej diplomacie Wang I. TASR prevzala správu od agentúry AFP.



"Čína nie je súčasťou krízy a už vôbec nechce byť ovplyvnená sankciami," povedal Wang v telefonáte so svojím španielskym náprotivkom Josém Manuelom Albaresom.



Čína bola podľa Wanga "vždy proti zavádzaniu sankcií za účelom riešenia problémov, nehovoriac o jednostranných sankciách, ktoré nemajú žiadnu oporu v medzinárodnom práve a iba spôsobujú existenčné problémy ľuďom vo všetkých krajinách".



Peking odmieta odsúdiť inváziu Ruska na Ukrajinu, pričom zo zhoršovania napätia viní Spojené štáty a rozširovanie Severoatlantickej aliancie na východ.



Wangove vyjadrenia prišli po pondelkovom sedemhodinovom stretnutí medzi americkou a čínskou delegáciou v Ríme. Počas rokovania vyjadrila americká strana "priamo a veľmi jasne" obavy z čínskej podpory Ruska.



V nedeľu uviedli dvaja americkí predstavitelia, že Moskva požiadala Peking o vojenskú a ekonomickú podporu pri vojenskom konflikte na Ukrajine. Tieto informácie poprelo v pondelok Rusko aj Čína. Hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí označil tieto správy za "zlovoľné dezinformácie".