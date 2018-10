Nová Hodvábna cesta rúca bariéry, rešpektuje medzinárodné právo

Uviedol v utorok Ťi Ping-sien, jeden z čínskych predstaviteľov na medzinárodnej konferencii venovanej aj novej Hodvábnej ceste, ktorá sa v týchto dňoch koná v čínskej provincii Chaj-nan.

Po-ao 30. októbra (TASR) – Projekt novej Hodvábnej cesty má rúcať komunikačné bariéry a bariéry brániace vzájomnej hospodárskej výmene medzi zainteresovanými krajinami. Uviedol v utorok Ťi Ping-sien, jeden z čínskych predstaviteľov na medzinárodnej konferencii venovanej aj novej Hodvábnej ceste, ktorá sa v týchto dňoch koná v čínskej provincii Chaj-nan. Prezident najčítanejších novín v Číne People's Daily Li Pao-šan doplnil, že nová Hodvábna cesta rešpektuje medzinárodné právo.



O projekt má podľa slovenského premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD) záujem aj Slovensko. Niektorí slovenskí poslanci však upozorňujú na možné posilnenie i politického vplyvu Číny v Európe.



"Musíme klásť dôraz na projekty, ktoré zlepšia život ľuďom. Chceme urobiť z tejto cesty cestu prosperity," vyhlásil Ťi Ping-sien. Projekt má podľa neho posilniť medzinárodnú spoluprácu a zónu voľného obchodu. "Toto je naša historická misia a tiež povinnosť. Dúfam, že na projekte budeme pracovať spoločne," poznamenal. Čínski predstavitelia zároveň uvádzajú, že projekt má prispieť k mieru.



Projekt novej Hodvábnej cesty je podľa Li Pao-šana založený na otvorenosti a spolupráci. "Chceme vybudovať nový model medzinárodnej spolupráce," povedal s tým, že iniciatíva rešpektuje existujúce medzinárodné právo. Viacerí rečníci sa zhodujú, že projekt prinesie zúčastneným krajinám a ich obyvateľom mnoho výhod. Hovoria o miliónových investíciách a mnohých pracovných miestach.



O projekte novej Hodvábnej cesty sa po prvý raz zmienil čínsky prezident Si Ťin-pching v roku 2013. Stratégia má za cieľ zvýšiť globálny vplyv Číny. Prvotným plánom obnovenia Hodvábnej cesty bolo zvýšenie čínskeho ekonomického vplyvu v oblasti Strednej Ázie, no neskôr sa myšlienka rozšírila o Európu. Jej súčasťou sú dve hlavné cesty – po súši a po mori, obe smerujúce do Európy.



V prípade obnovenia trasy sa môže vylepšiť obchod medzi Európou a Áziou, či sa môžu posilniť ekonomické a hospodárske vzťahy. V roku 2011 sa vytvoril formát 16+1, ktorý je určený na spoluprácu Číny s krajinami strednej a východnej Európy vrátane Slovenska.



Názory na projekt sa vo všeobecnosti rôznia. Na jednej strane z tejto spolupráce môžu plynúť pre tranzitné krajiny ekonomické a kultúrne výhody v podobe napríklad rozvoja infraštruktúry. Na strane druhej sa niektoré krajiny v dôsledku realizovania projektu obávajú narastajúceho čínskeho politického vplyvu.



Sinológ: Nová Hodvábna cesta má perspektívu, niektorí Európania v nej vidia trik

Projekt Novej Hodvábnej cesty má veľmi silnú perspektívu z dlhodobého hľadiska, avšak mnohí Európania si myslia, že je to zo strany Číny iba určitý trik. Pre TASR to uviedol austrálsky sinológ a expert na čínsku kultúru z Griffitovej univerzity v austrálskom Queenslande Colin Mackerras na medzinárodnej konferencii venovanej aj novej Hodvábnej ceste, ktorá sa v týchto dňoch koná v čínskej provincii Chaj-nan.



O projekt má podľa slovenského premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD) záujem aj Slovensko. Niektorí slovenskí poslanci však upozorňujú na možné posilnenie i politického vplyvu Číny v Európe.



"Myslím si, že projekt novej Hodvábnej cesty má veľmi silnú perspektívu z dlhodobého hľadiska. Musíme ho však vnímať aj z krátkodobého hľadiska. Číňania sú z projektu veľmi nadšení. Čínsky prezident Si Ťin-pching naň kladie veľký dôraz," konštatoval Mackerras. Domnieva sa, že je prínosom pre čínske investície. "Avšak na druhej strane mnoho Európanov si myslí, že je to iba určitý trik zo strany Číny," dodal.



Čína má podľa neho záujem o rozvoj obchodu. Vyzdvihol, že projekt bude mať veľký dopad na strednú Áziu, Indiu, Pakistan i Afriku. Hoci je jeho realizácia podľa experta v nedohľadne, v konečnom dôsledku sa napriek pochybnostiam uskutoční.



Domnieva sa, že významné európske krajiny ho prijmú, dôležité bude stanovisko Turecka ako významnej krajiny v príslušnom regióne. Zároveň zdôraznil posilnenie väzieb medzi americkým a európskym kontinentom v priebehu posledných desaťročí. "Myslím si, že to, čo prinesú nasledujúce desaťročia, by mohlo byť pre nás poučením... V súčasnosti je veľmi ťažké predpovedať, čo bude, ale zdá sa, že sa formuje určitý druh megatrendu. Čo môže byť prínosné pre Čínu, zatiaľ to však nemôžem tvrdiť s istotou," uzavrel austrálsky sinológ.



Osobitné spravodajkyne Viera Kulichová a Monika Himpánová