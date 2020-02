KORONAVÍRUS: Čína hlási už 636 mŕtvych a vyše 31.000 nakazených

Japonsko: Na výletnej lodi sa koronavírus potvrdil u ďalších 41 ľudí

Ďalších 41 prípadov nákazy novým koronavírusom potvrdili lekárske testy pasažierov výletnej lode, ktorá sa momentálne nachádza v karanténe pri pobreží Japonska. Doterajší počet nakazených na plavidle Diamond Princess sa tak zvýšil na 61. Foto: TASR/AP

Peking 7. februára (TASR) - Na 636 mŕtvych a 31.161 infikovaných sa v piatok v Číne zvýšil počet potvrdených obetí nového druhu koronavírusu.V čínskej provincii Chu-pej, z ktorej sa vírus rozšíril a naďalej ním je aj najzasiahnutejšou, hlásili za ostatných 24 hodín nových 69 úmrtí, pričom v celej Číne to bolo dovedna 73 nových úmrtí, uviedla komisia.V Číne tiež zaznamenali 3143 nových potvrdených prípadov nákazy, vďaka čomu celkový počet ľudí infikovaných koronavírusom aktuálne dosiahol číslo 31.161. Spomedzi nakazených je vyše 4800 ľudí vo vážnom stave.Výskyt nového druhu koronavírusu spôsobujúceho zápal pľúc hlásili z čínskeho mesta Wu-chan, metropoly provincie Chu-pej, prvýkrát 31. decembra 2019. Nákaza sa odvtedy rozšírila do vyše 25 krajín sveta vrátane napríklad Nemecka, Južnej Kórey, Japonska, Spojených štátov či Kanady, čo viedlo Svetovú zdravotnícku organizáciu (WHO) k vyhláseniu stavu globálnej zdravotnej núdze.Čínske úrady medzičasom prijali prísne opatrenia a výrazne obmedzili dopravu v mnohých mestách, aby tak zamedzili šíreniu tohto vírusu, ktorý sa im však dosiaľ nedarí dostať pod kontrolu.Počet nakazených v Číne by mohol v blízkej budúcnosti ešte značne porásť, keďže pri vyše 26.000 osobách existuje dosiaľ nepotvrdené podozrenie, že sa vírusom nakazili, uviedla zdravotná komisia.Ďalších 41 prípadov nákazy novým koronavírusom potvrdili lekárske testy pasažierov výletnej lode, ktorá sa momentálne nachádza v karanténe pri pobreží Japonska. Doterajší počet nakazených na plavidle Diamond Princess sa tak zvýšil na 61. Oznámil to v piatok japonský minister zdravotníctva Kacunobu Kató.Japonské úrady dosiaľ vykonali lekárske testy na 273 ľuďoch na palube Diamond Princess. Loď odstavili do karantény v prístave mesta Jokohama po tom, ako sa u jej bývalého pasažiera, ktorý vystúpil v Hongkongu, potvrdila nákaza koronavírusom." dodal.Na lodi Diamond Princess, ktorá v pondelok doplávala k pobrežiu Japonska, bolo asi 3700 pasažierov. Loď zakotvila v Jokohame, pričom jej pasažieri by v karanténe mohli zostať až do 19. februára.Z lode medzičasom evakuovali 20 ľudí, u ktorých sa už skôr potvrdila nákaza vírusom a previezli ich do nemocníc. Lekárske testy spravili pasažierom, ktorí buď vykazovali symptómy nákazy alebo boli predtým v kontakte s nakazeným mužom, ktorý vystúpil v Hongkongu. Minister Kató však v piatok uviedol, že lekárske testy teraz vykonajú aj ďalším pasažierom.Úrady podľa jeho slov "otestujú tých, ktorí sú náchylní na ochorenie vrátane starých ľudí a ľudí s inými chorobami, ako aj tých, ktorí bolo v úzkom kontakte s novopotvrdenými nakazenými".Koľko ľudí takéto kritéria spĺňa, ani kedy ich testovanie prebehne, nebolo bezprostredne zrejmé. Japonsko hlásilo okrem nakazených na lodi aj 25 iných prípadov ľudí infikovaných koronavírusom.