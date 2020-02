KORONAVÍRUS NEUSTUPUJE: Podľahlo mu už 717 ľudí

Ilustračná foto. Foto: TASR/AP

Hongkong začal posielať do karantnény každého, kto prichádza z pevninskej Číny



Peking 8. februára (TASR) - Počet ľudí, ktorí podľahli v Číne ochoreniu spôsobovanému novým druhom koronavírusu, vzrástol v sobotu na 717, keď úrady v provincii Chu-pej nahlásili ďalších 81 úmrtí. Smrteľných prípadov je tak už viac ako pri epidémii ťažkého akútneho respiračného syndrómu (SARS) z rokov 2002 a 2003, uviedla tlačová agentúra AFP.Zdravotná komisia v Chu-pej, kde sa nový koronavírus objavil na prelome rokov, tiež potvrdila 2841 nových prípadov nakazenia, čím celkový počet potvrdených prípadov v Číne presiahol 34.000.Pri spomínanej epidémii SARS - ochorenia s podobným pôvodcom, ako je nový koronavírus - zomrelo v pevninskej Číne a Hongkongu takmer 650 ľudí.Čína zápasí so šírením koronavírusu 2019-nCoV aj po zavedení praktického zákazu voľného pohybu pre zhruba 56 miliónov ľudí v Chu-peji vrátane obyvateľov provinčného hlavného mesta Wu-chan, známeho ako ohnisko súčasnej epidémie. Opatrenia s cieľom udržať ľudí čo najviac doma zaviedli aj čínske mestá ležiace ďaleko od Wu-chanu.Prejavy smútku i hnevu vyvolala v Číne správa o piatkovom úmrtí 34-ročného lekára z Wu-chanu, ktorý pol postihovaný za to, že ešte v decembri vystríhal pred novým vírusovým ochorením. Ústredná nemocnica vo Wu-chane oznámila, že lekár Li Wen-liangVýskyt nového druhu koronavírusu spôsobujúceho zápal pľúc hlásili z Wu-chanu prvýkrát 31. decembra 2019. Nákaza sa odvtedy rozšírila do vyše 25 krajín sveta vrátane Nemecka, Južnej Kórey, Japonska, Spojených štátov či Kanady, čo viedlo Svetovú zdravotnícku organizáciu (WHO) k vyhláseniu stavu globálnej zdravotnej núdze.Hongkong/Peking 8. februára (TASR) - Hongkonské úrady začali v sobotu vyžadovať povinnú dvojtýždňovú karanténu u každého, kto prichádza z pevninskej Číny, čím vystupňovali svoje úsilie zastaviť šírenie nového druhu koronavírusu. Samospráva Hongkongu ohlásila toto opatrenie už pred niekoľkými dňami, podrobnosti však ministri zverejnili až v piatok večer - len šesť hodín pred jeho vstupom do platnosti, informovala tlačová agentúra AFP.Predpokladá sa, že veľká väčšina ľudí prekračujúcich hranicu zostane v "sebakaranténe" a bude podrobovaná každodenným telefonickým i osobným kontrolám. V prípade nedodržania dĺžky izolácie má previnilcom hroziť až šesťmesačné väzenie.Úrady v Hongkongu, ktorý je čínskym územím s osobitným štatútom, si od povinnej karantény sľubujú praktické zastavenie cezhraničného cestovného ruchu pri súčasnom zachovaní zásobovania potravinami a iným tovarom z pevninskej Číny. Počty prichádzajúcich v uplynulých týždňoch poklesli o 75 percent, v piatok večer však čakali pri hraničnom priechode v Šen-čene ešte tisíce ľudí, aby stihli prejsť do zavedenia nových pravidiel o polnoci miestneho času.Povinná karanténa sa týka aj ľudí, ktorí boli počas uplynulých 14 dní v pevninskej Číne a následne cestujú letecky do Hongkongu z iných regiónov. Pre zahraničných návštevníkov, ktorí nemajú zabezpečené ubytovanie, sú pripravené dočasné karanténne zariadenia. Návštevníkom s vízami pre pobyt kratší ako 14 dní vstup do Hongkongu neumožnia, čo podľa AFP postihne väčšinu cestujúcich z pevninskej Číny.Novozavedené pravidlá sa netýkajú osôb vykonávajúcich určité dôležité povolania, ako sú členovia posádok lietadiel a lodí alebo vodiči kamiónov.Zdravotné úrady v Číne medzitým oznámili ďalšie zvýšenie počtu ľudí, ktorí ochoreniu spôsobovanému novým koronavírusom podľahli, ako aj počtu potvrdených prípadov nakazenia.Podľa aktualizovaných údajov zo soboty, ktoré prevzala AFP, zomrelo v Číne už 722 nakazených, čím bola prekonaná bilancia epidémie ťažkého akútneho respiračného syndrómu (SARS) z rokov 2002 a 2003. Úrady zároveň evidujú takmer 35.000 prípadov nakazenia.Výskyt nového druhu koronavírusu spôsobujúceho zápal pľúc hlásili prvýkrát 31. decembra 2019 z mesta Wu-chan v čínskej provincii Chu-pej. Nákaza sa odvtedy rozšírila do vyše 25 krajín sveta vrátane Nemecka, Južnej Kórey, Japonska, Spojených štátov či Kanady, čo viedlo Svetovú zdravotnícku organizáciu (WHO) k vyhláseniu stavu globálnej zdravotnej núdze.