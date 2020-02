KORONAVÍRUS ÚTOČÍ: Ochoreniu podľahlo už najmenej 425 ľudí

Hongkong hlási prvé úmrtie človeka nakazeného novým koronavírusom

Zákazníci stoja v rade na ochranné rúška na tvár zadarmo pred drogériou v Hongkongu 28. januára 2020. Hongkong zrušil vlakové spoje a trajekty premávajúce v smeroch do pevninskej Číny a z nej. Foto: TASR/AP

Rusko pre vírus odmieta vpúšťať cudzincov prilietajúcich z Číny

Peking 4. februára (TASR) - Počet potvrdených úmrtí v dôsledku nakazenia novým druhom koronavírusu v Číne stúpol v utorok na 425 po tom, ako úrady v provincii Chu-pej nahlásili 64 nových smrteľných prípadov. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.Podľa aktualizovaných údajov zdravotnej komisie v provincii Chu-pej, ktorá je najhoršie postihnutá súčasnou epidémiou, prudko vzrástol aj počet potvrdených prípadov nakazenia. Po pripočítaní 2345 nových prípadov je v celej Číne už najmenej 19.550 nakazených osôb, čo vyplýva z bilancie zverejnenej predtým ústrednou vládou.Výskyt nového druhu koronavírusu spôsobujúceho zápal pľúc hlásili z čínskeho mesta Wu-chan prvýkrát 31. decembra. Nákaza sa odvtedy rozšírila do vyše 20 krajín sveta vrátane Južnej Kórey, Japonska, Spojených štátov či Kanady, čo viedlo Svetovú zdravotnícku organizáciu (WHO) k vyhláseniu stavu globálnej zdravotnej núdze.Mimo Číny zatiaľ evidujú v súvislosti s novým koronavírusom len jedno úmrtie, a to na Filipínach.Čínska vláda v pondelok vyhlásila, že krajina "naliehavo" potrebuje pomoc v podobe zdravotníckeho materiálu, ako sú medicínske rúška, ochranné odevy a okuliare.Podľa čínskych expertov, na ktorých sa odvolala tlačová agentúra DPA, dosiahne epidémia svoj vrchol až o 10 - 14 dní, čo si vyžaduje sprísnenie preventívnych opatrení. V samotnom Wu-chane ako ohnisku epidémie otvorili v pondelok prvú z dvoch budovaných núdzových nemocníc, ktorú sa podarilo dokončiť za necelé dva týždne.Úrady v Hongkongu zaznamenali prvý prípad, keď na tomto čínskom území s osobitným štatútom zomrel človek nakazený novým druhom koronavírusu.Zosnulým pacientom je 39-ročný muž, ktorý pricestoval z mesta Wu-chan v pevninskej Číne, známeho ako ohnisko epidémie ochorenia spôsobovaného novým koronavírusom. Išlo o 13. človeka v Hongkongu, u ktorého sa potvrdila táto nákaza, a iba druhé úmrtie v jej dôsledku mimo pevninskej Číny.Hongkonská nemocničná správa uviedla, že nakazený muž sa minulý týždeň sťažoval na bolesti svalov, na čo dostal horúčku a liečili ho na izolovanom nemocničnom oddelení. Podľa zverejnených údajov cestoval do Wu-chanu vlakom 21. januára a do Hongkongu sa vrátil o dva dni neskôr.Rusko nebude od utorka vpúšťať na svoje územie cudzích štátnych príslušníkov, ktorí cestujú letecky z Číny, kde pokračuje epidémia pľúcneho ochorenia spôsobovaného novým druhom koronavírusu. Vyplýva to z vládneho nariadenia zverejneného v pondelok večer, informovala tlačová agentúra TASS.Podľa citovaného znenia ide o dočasné obmedzenie, ktoré sa však nebude vzťahovať na moskovské medzinárodné letisko Šeremetievo. Výnimku tiež budú mať občania členských krajín Eurázijskej ekonomickej únie, posádky lietadiel, členovia oficiálnych delegácií a jednotlivci s povolením na pobyt v Rusku.Ministerstvo zahraničných vecí v Moskve dostalo za úlohu oboznámiť s týmto postupom Čínu, ako aj ďalšie krajiny, ktorých záujmy by ním mohli byť dotknuté.Rusko predtým pozastavilo aj vlakové spojenia s Čínou vrátane diaľkovej linky Moskva - Peking a prijalo ďalšie opatrenia s cieľom zamedziť šíreniu nákazy.