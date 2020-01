Nový vírus si vyžiadal už 17 ľudských životov

Peking 22. januára (TASR) - Na 17 mŕtvych sa zvýšil počet obetí nového koronavírusu podobného pôvodcovi ochorenia SARS, ktorý sa šíri z Číny a dosiaľ sa ním nakazili stovky ľudí. Oznámili to predstavitelia čínskej provincii Chu-pej, ktorého metropola Wu-chan je epicentrom vírusu, informovala agentúra AFP.



"Počet ľudí infikovaných vírusom v provincii Chu-pej je 444, zomrelo 17 ľudí," uviedol na tlačovej konferencii námestník guvernéra provincie, ktorého citovala agentúra TASS.



Nový, doteraz neznámy vírus spôsobujúci zápal pľúc, sa prenáša z človeka na človeka. Predpokladaným zdrojom nákazy je trhovisko s plodmi mora v stredočínskom meste Wu-chan, odkiaľ sa rozšírila aj do viacerých ďalších ázijských krajín. Presná príčina však zatiaľ zistená nebola. Prípady nákazy novým vírusom už okrem Číny potvrdili aj Japonsko, Južná Kórea, Thajsko, Taiwan i Spojené štáty.



Nový druh koronavírusu pochádza z toho istého rodu ako pôvodca ochorenia SARS, ktorému v rokoch 2002 a 2003 podľahlo takmer 650 ľudí po celej pevninskej Číne a v Hongkongu.



V stredu sa koná mimoriadne zasadnutie Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), na ktorom sa má určiť, či nový vírus predstavuje medzinárodnú hrozbu, a tiež to, ako sa k nemu bude pristupovať.