Čína núti pracovať tisícky Tibeťanov, údajne chce odstrániť lenivosť

Washington/Peking 23. septembra (TASR) - Tisícky Tibeťanov "núti" Čína pracovať v strediskách odborného výcviku, ktoré sa údajne podobajú na vojenské zariadenia. Vyplýva to z analýzy globálnej výskumnej skupiny Jamestown Foundation so sídlom vo Washingtone, informovala v stredu stanica BBC.



Analýza vychádza zo správ čínskych štátnych médií, politických dokumentov a satelitných snímok, ktoré podľa BBC overila aj agentúra Reuters.



"Tibetská autonómna oblasť vycvičila v priebehu prvých siedmich mesiacov roku 2020 celkom 543.000 vidieckych robotníkov, čím do júla dosiahla 90,5 percenta svojho celoročného cieľa," napísal autor tejto analýzy Adrian Zenz - odborník na Tibet a čínsku autonómnu oblasť Sin-ťiang.



Miestne orgány tiež údajne stanovili kvóty na hromadný prenos týchto robotníkov do rôznych oblastí Číny vrátane Tibetu. Peking tvrdí, že v Tibete podporuje pokrok a rozvoj, píše Zenz.



Autor v analýze cituje čínske vládne plány, podľa ktorých je cieľom jej programov rozvíjať schopnosti ľudí v oblasti "pracovnej disciplíny, čínskeho jazyka a pracovnej etiky". Vláda tiež údajne vyzýva na zavedenie "nešpecifikovaných opatrení pre účinnú elimináciu lenivých ľudí".



Zenz varuje, že takáto politika môže v oblasti Tibetu viesť k dlhodobej strate jazykového, kultúrneho a duševného dedičstva.



Súčasnú situáciu v Tibete porovnáva Jamestown Foundation so situáciou v čínskej autonómnej oblasti Sin-ťiang, kde podľa mnohých ľudskoprávnych organizácií dochádza k systematickému utláčaniu a zatýkaniu moslimskej menšiny Ujgurov. Schéma práce v Tibete je však podľa Zenza "pravdepodobne menej nátlaková" než v Sin-ťiangu, keďže niektorí Tibeťania sa na výcviku zúčastňujú dobrovoľne, aby si tak privyrobili.



Tibetský exilový premiér Lobsang Sangaj už v minulosti varoval, že Tibeťania sú nútení pracovať v táboroch a strediskách pre "vzdelávanie", avšak z analýzy Jamestown Foundation vyplýva, že sa na takomto "vzdelávacom programe" zúčastnilo omnoho viac Tibeťanov, než sa doposiaľ predpokladalo.



"Systémová prítomnosť jasných ukazovateľov nátlaku a indoktrinácie v kombinácii s hlbokými a potenciálne trvalými zmenami v spôsobe obživy je vysoko problematická," píše sa v závere analýzy.