DOBRÁ SPRÁVA: Čína skráti povinnú karanténu pre cestujúcich zo zámoria

Peking 28. júna (TASR) - Čína skráti povinnú karanténu pre cestujúcich prichádzajúcich zo zámoria, zavedenú v dôsledku pandémie koronavírusu. Miesto doterajších približne 21 dní to bude sedem dní a ďalšie tri dni domáceho monitorovania. Ide o doposiaľ najväčšie uvoľnenie cestovných opatrení v Číne, ktorá sa od začiatku pandémie drží tzv. politiky nulovej tolerancie covidu. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters a AFP.



Táto zmena vyplýva z nových usmernení o opatreniach proti šíreniu koronavírusu, ktoré v utorok vydala čínska Národná zdravotnícka komisia. Na základe tohto usmernenia sa povinná karanténa skráti z pôvodných približne 21 dní, ktoré tvorila kombinácia 14-dňovej karantény a sedemdňového domáceho monitorovania.



Podľa nových usmernení teraz musia ľudia prichádzajúci z Číny zo zámoria absolvovať sedemdňovú karanténu v centralizovaných zariadeniach a ďalšie tri dni domáceho monitorovania. Povinná karanténa sa tak skráti o polovicu.



Čína uzatvorila svoje medzinárodné hranice na začiatku pandémie a počet medzinárodných letov je stále striktne obmedzovaný v snahe zabrániť šíreniu "importovaných" prípadov nákazy koronavírusom, keďže ochorenie sa šíri aj v iných častiach sveta.



Ľudia prichádzajúci zo zámoria do Číny tak od začiatku pandémie museli čeliť niekoľkým týždňom prísneho monitorovania a finančne náročnej karanténe v hoteloch a na to určených centrách.



Čína v posledných mesiacoch opatrne pristupuje k uvoľňovaniu obmedzení pre zahraničných návštevníkov, pričom čínski zdravotnícki predstavitelia uvádzajú, že kratšia inkubačná doba variantu omikron umožňuje aj prispôsobenie doby trvania povinnej karantény.



V máji Čína napríklad zrušila niektoré požiadavky týkajúce sa testovania na koronavírus pre ľudí prichádzajúcich z niektorých krajín vrátane Spojených štátov, píše Reuters.