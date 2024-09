Čína o skúšobnom odpálení balistickej strely informovala Francúzsko

Paríž/Peking 26. septembra (TASR) - Čína o svojom skúšobnom odpálení medzikontinentálnej balistickej strely (ICBM) vopred informovala Francúzsko. Raketa dopadla neďaleko výlučnej ekonomickej zóny Francúzskej Polynézie v Tichom oceáne, uviedli vo štvrtok tamojšie úrady. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.



Test rakety tohto typu uskutočnila Čína ešte v stredu po prvý raz za posledné desaťročia. Strela podľa čínskeho ministerstva obrany niesla atrapu bojovej hlavice a išlo o "rutinnú súčasť ročného plánu" Pekingu, ktorá nebola namierená proti žiadnej inej krajine. Podľa Pekingu dopadla do očakávanej oblasti v mori.



Úrad vysokého komisára Francúzska vo Francúzskej Polynézii vo štvrtok uviedol, že Čína o skúške informovala vopred a Francúzsko svoj postoj k tejto veci ešte objasní.



Spojené štáty americké taktiež podľa svojho vyhlásenia obdržali "čiastočné predbežné oznámenie o teste rakety ICBM". Zároveň to onačili za "krok správnym smerom", ktorý pomáha predchádzať "nedorozumeniam a omylom".



Skúška však vyvolala protesty zo strany krajín v regióne. Napríklad Japonsko uviedlo, že vopred informované nebolo, zatiaľ čo Austrália požadovala "vysvetlenie" a Nový Zéland odpálenie označil za "nevítaný a znepokojujúci" krok.



Peking v posledných rokoch zintenzívnil vývoj jadrových zbraní a zvýšil aj výdavky na obranu. Americké ministerstvo obrany minulý október varovalo, že Čína buduje svoj zbrojný arzenál omnoho rýchlejšie, než USA predpokladali.



Pentagón podľa údajov z mája 2023 tvrdí, že Čína má viac než 500 funkčných jadrových hlavíc a do konca desaťročia ich bude pravdepodobne mať vyše 1000.