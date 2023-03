Čína o zatykači na Putina: ICC by sa nemal riadiť dvojitým štandardom

Peking 20. marca (TASR) - Čína v pondelok vyzvala Medzinárodný trestný súd (ICC) v Haagu, aby sa vyhol "dvojitým štandardom" a rešpektoval imunitu hláv štátov. ICC v piatok obvinil ruského prezident Vladimira Putina z vojnových zločinov, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



ICC by si mal udržať objektívny a nestranný postoj a rešpektovať imunitu hláv štátov pred jurisdikciou stanovenou medzinárodným právom, uviedol hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí Wang Wen-pin.



Zároveň vyzval súd, aby sa vyhol politizácii a dvojitým štandardom. Riešením konfliktu na Ukrajine ostáva podľa Wanga dialóg a rokovania. Čína nie je signatárom Rímskeho štatútu - dohody OSN, ktorou sa ustanovil ICC.



Medzinárodný trestný súd v Haagu vydal v piatok zatýkací rozkaz na Putina pre nezákonné deportovanie ukrajinských detí. Niektorí diplomati a odborníci uviedli, že obvinený môže byť v tomto prípade aj ruský prezident, pretože v prípadoch vojnových zločinov, zločinov proti ľudskosti či genocídy súd neuznáva imunitu hláv štátov.



Moskva zatykač označila za neplatný, keďže Rusko nie je súčasťou ICC. Podľa Kremľa nie je jasné, ako a či vôbec by bolo možné Putina vydať, aby čelil obvineniam.



Zatykač bol vydaný len niekoľko dní pred návštevou čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga v Rusku. Do Moskvy pricestuje v pondelok, pričom návštevu opísal ako "cestu priateľstva, spolupráce a mieru".



"Obe strany budú praktizovať skutočný multilateralizmus, presadzovať demokraciu v medzinárodných vzťahoch, budovanie multipolárneho sveta či zlepšenie globálneho vedenia a prispejú k rozvoju a pokroku sveta," uviedol Wang Wen-pin v súvislosti s návštevou.