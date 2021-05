Čína obhajuje neverejný proces s čínsko-austrálskym spisovateľom

Peking 27. mája (TASR) - Súdny proces s čínsko-austrálskym spisovateľom obvineným zo špionáže sa bude konať za zatvorenými dverami, pretože sa týka štátnych tajomstiev. Uviedlo to vo štvrtok čínske ministerstvo zahraničných vecí, ktoré citovala agentúra AFP.



"Súčasťou prípadu austrálskeho občana Yang Juna sú štátne tajomstvá a v súlade so zákonom nie je (súdne konanie) prístupné verejnosti," povedal hovorca čínskeho rezortu diplomacie Čao Li-ťien.



Vyjadrenie Pekingu prichádza bezprostredne po tom, ako austrálskemu veľvyslancovi v Číne Grahamovi Fletcherovi nepovolili účasť na štvrtkovom súdnom pojednávaní.



Austrálska ministerka zahraničných vecí Marise Payneová vyjadrila vo štvrtok hlboké znepokojenie po tom, ako bola zverejnená správa od väzneného Yanga, v ktorej píše o svojej nevine a spomína aj mučenie.



Túto správu podľa austrálskej verejnoprávnej stanice ABC Yang údajne nadiktoval človeku, ktorý ho v marci navštívil vo väzení.



Yang Juna (56), ktorý píše pod menom Yang Hengjun (Jang Cheng-ťün), čínske úrady zadržiavajú od januára 2019. Peking trvá na tom, že práva väzneného spisovateľa rešpektuje a obviňuje Austráliu zo zasahovania do vnútorných záležitostí Číny.



Diplomatické vzťahy medzi oboma krajinami sa v ostatných rokoch prudko zhoršili, pripomína AFP. Peking vyjadril pobúrenie nad rozhodnutím Canberry neumožniť čínskej telekomunikačnej spoločnosti Huawei postaviť v krajine sieť 5G. Austrália zase kritizuje Čínu za porušovanie ľudských práv v Hong Kongu a Ujgurskej autonómnej oblasti Sin-ťiang.