< sekcia Zahraničie
Čína obhajuje OSN po tom, čo dostala pozvanie do Rady mieru
Čína v utorok potvrdila, že dostala pozvanie do rady, ktorá vznikla v rámci Trumpovho mierového plánu pre Pásmo Gazy.
Autor TASR
Peking 21. januára (TASR) - Čína v stredu vyhlásila, že bude brániť medzinárodný systém s Organizáciou Spojených národov v jeho centre. Došlo k tomu deň po tom, čo Peking oznámil, že dostal pozvánku do Rady mieru amerického prezidenta Donalda Trumpa. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Čína v utorok potvrdila, že dostala pozvanie do rady, ktorá vznikla v rámci Trumpovho mierového plánu pre Pásmo Gazy. Rada by však následne mala riešiť aj ďalšie svetové konflikty. Peking doposiaľ nepotvrdil, či pozvánku príjme.
Hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí na tlačovej konferencii zdôraznil, že krajina podporuje svetový poriadok na základe OSN. „Bez ohľadu na to, ako sa zmení medzinárodná situácia, Čína pevne podporuje medzinárodný systém s OSN v jeho centre... a medzinárodné vzťahy založené na objektívnych princípoch Charty OSN,“ ozrejmil.
Agentúra AFP pripomína, že Čína ako stály člen Bezpečnostnej rady OSN zvyčajne obhajuje systém Organizácie Spojených národov, no zároveň vyzýva na jeho reformovanie.
Diplomati vnímajú Radu mieru ako konkurenčnú organizáciu k OSN, i keď šéf Bieleho domu zdôraznil, že OSN by mala napriek „nevyužitému potenciálu“ pokračovať vo svojej činnosti, píše agentúra DPA. Návrh charty rady stanovuje, že Trump jej bude doživotne predsedať a že jej členmi môžu byť len hlavy štátov a premiéri, ktorých pozve. Stále členstvo však podmienil platbou vo výške jednej miliardy dolárov.
Čína v utorok potvrdila, že dostala pozvanie do rady, ktorá vznikla v rámci Trumpovho mierového plánu pre Pásmo Gazy. Rada by však následne mala riešiť aj ďalšie svetové konflikty. Peking doposiaľ nepotvrdil, či pozvánku príjme.
Hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí na tlačovej konferencii zdôraznil, že krajina podporuje svetový poriadok na základe OSN. „Bez ohľadu na to, ako sa zmení medzinárodná situácia, Čína pevne podporuje medzinárodný systém s OSN v jeho centre... a medzinárodné vzťahy založené na objektívnych princípoch Charty OSN,“ ozrejmil.
Agentúra AFP pripomína, že Čína ako stály člen Bezpečnostnej rady OSN zvyčajne obhajuje systém Organizácie Spojených národov, no zároveň vyzýva na jeho reformovanie.
Diplomati vnímajú Radu mieru ako konkurenčnú organizáciu k OSN, i keď šéf Bieleho domu zdôraznil, že OSN by mala napriek „nevyužitému potenciálu“ pokračovať vo svojej činnosti, píše agentúra DPA. Návrh charty rady stanovuje, že Trump jej bude doživotne predsedať a že jej členmi môžu byť len hlavy štátov a premiéri, ktorých pozve. Stále členstvo však podmienil platbou vo výške jednej miliardy dolárov.