Čína obhajuje zákaz vstupu šéfovi Human Rights Watch do Hongkongu

Peking 13. januára (TASR) - Čína v pondelok bránila svoje rozhodnutie zakázať vstup riaditeľovi ľudskoprávnej organizácie Human Rights Watch (HRW) Kennethovi Rothovi do Hongkongu. Argumentovala, že práve mimovládne organizácie nesú vinu za politické nepokoje v tomto poloautonómnom meste a mali by "za to patrične zaplatiť". Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



Roth mal mať tento týždeň v Hongkongu tlačovú konferenciu, kde chcel predstaviť najnovšie hodnotenie situácie vo svete, vypracované práve organizáciou HRW so sídlom v New Yorku. Avšak v nedeľu Roth uviedol, že úrady ho na letisku v Hongkongu zastavili.



Čína minulý mesiac oznámila sankcie voči americkým mimovládnym organizáciám, vrátane HRW, odvetou za schválenie návrhu zákona v americkom Kongrese, ktorý podporuje prodemokratické hnutie v Hongkongu.



"Povoliť alebo nepovoliť niekomu vstup je zvrchovaným právom Číny," uviedol hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí Keng Šuang na pravidelnom tlačovom brífingu deň po tom, ako Roth oznámil, že mu odopreli vstup na územie Hongkongu.



"Mnoho faktov a dôkazov ukazuje, že uvedená mimovládna organizácia rôznymi prostriedkami podporuje protičínskych radikálov, povzbudzuje ich na extrémistické, násilné a kriminálne činy a navádza ich na kroky v prospech nezávislosti a odtrhnutia Hongkongu (od Číny)," spresnil hovorca Keng.



"Nesú hlavnú zodpovednosť za súčasný chaos v Hongkongu. Tieto organizácie by mali byť potrestané a mali by za to patrične zaplatiť," dodal.



Hongkong zažíva už takmer sedem mesiacov protesty, ktoré sú občas násilné. Ide o najväčšiu tamojšiu politickú krízu za posledné desaťročia.



Na protesty do ulíc vychádzajú milióny obyvateľov tejto finančnej metropoly a osobitnej administratívnej oblasti Číny a požadujú väčšie demokratické slobody.



Roth podľa svojich slov dúfal, že počas svojej návštevy Hongkongu "obráti pozornosť na silnejúce útoky Pekingu voči medzinárodným snahám podporujúcim ľudské práva".



"To, že ma odmietli pustiť do Hongkongu, jasne tento problém dokresľuje," doplnil šéf HRW.