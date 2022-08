Čína obhajuje zastavenie rozhovorov s Washingtonom

Peking 8. augusta (TASR) – Čínske ministerstvo obrany v pondelok obhajovalo rozhodnutie pozastaviť vojenské rozhovory so Spojenými štátmi na protest proti návšteve predsedníčky Snemovne reprezentantov USA Nancy Pelosiovej na Taiwane. Vyhlásilo súčasne, že Washington musí znášať "vážne dôsledky", informovala agentúra Reuters.



Pelosiovej návšteva minulý týždeň rozhnevala Čínu, ktorá považuje Taiwan za súčasť svojho územia. Peking v reakcii po prvý raz skúšobne odpálil balistické rakety ponad Tchaj-pej a zastavil dialóg s Washingtonom vo viacerých oblastiach.



"Súčasná napätá situácia v Taiwanskom prielive je úplne vyprovokovaná a vytvorená americkou stranou z jej vlastnej iniciatívy a americká strana za to musí niesť plnú zodpovednosť a vážne dôsledky," uviedol hovorca čínskeho rezortu obrany.



Štvordňové bezprecedentné vojenské cvičenia okolo celého Taiwanu sa mali skončiť v nedeľu, avšak či sa tak stalo, čínske úrady dosiaľ oficiálne nepotvrdili. Niektorí bezpečnostní analytici sa obávajú, že situácia v Taiwanskom prielive, najmä v oblasti neoficiálnej "stredovej línie", zostane napätá.



V nedeľu sa v blízkosti tejto línie pohybovalo približne po desať vojenských lodí z Číny a Taiwanu, informoval podľa Reuters zdroj oboznámený so situáciou a zapojený do bezpečnostného plánovania.



Taiwanské ministerstvo obrany uviedlo, že čínske vojenské lode, lietadlá a drony simulovali útoky na ostrov a jeho námorné sily. Dodalo, že vyslalo lietadlá a lode v rámci "primeranej" reakcie.