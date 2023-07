Čína obmedzuje vývoz dronov, má obavy z ich vojenského zneužitia

Peking 31. júla (TASR) – Čína v pondelok oznámila obmedzenia týkajúce s vývozu civilných dronov s dlhým doletom. Odôvodnila ich vojnou Ruska na Ukrajine a obavami, že tieto drony by mohli byť prerobené na vojenské použitie. TASR o tom informuje podľa agentúry AP.



Peking má priateľské vzťahy s Moskvou, no zdôrazňuje, že je vo vojne na Ukrajine neutrálny. Podľa niektorých správ by obe strany konfliktu mohli používať drony vyrobené v Číne na prieskum a možno aj útoky. Čína patrí k popredným vývojárom a vývozcom bezpilotných lietadiel.



Regulácia vývozu začne platiť od utorka s cieľom zabrániť používaniu dronov na "nemierové účely", uviedlo čínske ministerstvo obchodu.



Obmedzenia sa budú týkať dronov, ktoré môžu lietať mimo dohľadu operátorov alebo zostať vo vzduchu viac ako 30 minút, ktoré nesú zariadenia schopné zhadzovať predmety a ktoré vážia vyše sedem kilogramov.



Ministerstvo vo vyhlásení konštatovalo, že neustále rastie riziko úpravy niektorých "vysoko špecifických a vysoko výkonných" civilných dronov na vojenské použitie.



"Od krízy na Ukrajine niektoré čínske spoločnosti (vyrábajúce) civilné drony dobrovoľne pozastavili svoje pôsobenie v oblastiach konfliktov," doplnil čínsky rezort s tvrdením, že USA a západné médiá šíria "falošné informácie" o vývoze čínskych dronov.