Nedela 12. apríl 2026Meniny má Estera
Čína obnoví niektoré väzby s Taiwanom, chce zvýšiť počet letov

Predsedníčka Kuomintangu Čeng Li-wen (vľavo) si pripíja s čínskym riaditeľom pre taiwanské záležitosti Songom Taom počas slávnostnej galavečere v čínskom Šanghaji 7. apríla 2026. Líderka hlavnej taiwanskej opozičnej strany v utorok pricestovala na prvú návštevu Číny za posledné desaťročie. Predsedníčka Kuomintangu (KMT) Čeng Li-wen uviedla, že cieľom jej šesťdňovej cesty je budovanie mieru a stability. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP. Čeng Li-wen, ktorá sa kedysi zasadzovala za nezávislosť Taiwanu, v súčasnosti podporuje užšie vzťahy s Čínou a zbližovanie s Pekingom považuje za kľúčové pre mier v Taiwanskom prielive. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Peking 12. apríla (TASR) - Čína v nedeľu oznámila, že obnoví niektoré väzby s Taiwanom, ktoré predtým pozastavila, vrátane priamych letov do čínskych miest a dovoz taiwanských rýb a morských plodov. Oznámenie prišlo v čase, keď predsedníčka najväčšej taiwanskej opozičnej strany taiwanskej strany Kuomintang (KMT) Čeng Li-wen ukončuje svoju návštevu Číny. TASR o tom píše podľa správy agentúry AP.

Čínsky Úrad pre záležitosti Taiwanu vydal vyhlásenie, v ktorom uviedol, že preskúma možnosť vytvorenia dlhodobého komunikačného mechanizmu medzi Komunistickou stranou Číny a taiwanskou KMT a uľahčí dovoz taiwanských produktov, ktoré v posledných rokoch zakázal.

Peking v roku 2021 zakázal dovoz taiwanských ananásov a odvtedy dovozný zákaz rozšíril aj na ďalšie produkty vrátane rýb druhu kanica taiwanská, kalmárov, tuniakov a rôznych druhov ovocia.

Čína ďalej plánuje obnoviť priame lety z ďalších čínskych miest, ako sú Si-an alebo Urumči, na Taiwan, uvádza sa vo vyhlásení, hoci zostáva nejasné, ako sa tieto opatrenia budú realizovať, píše AP.

Peking v roku 2019 zakázal individuálne cesty čínskych občanov na Taiwan. Taiwanské predpisy v súčasnosti vyžadujú, aby čínski návštevníci mali pri žiadosti o návštevnícke vízum platné povolenie na pobyt v inej krajine, napríklad v USA alebo v krajinách Európskej únie.

Čína ďalej uviedla, že bude pracovať na výstavbe mosta, ktorý by spojil pevninu s taiwanskými ostrovmi Ma-cu a Ťin-men - tie sú geograficky bližšie k Číne než k hlavnému ostrovu Taiwanu. Ide o dlhodobo zvažovaný projekt, ktorý Peking avizoval už v minulosti.

Cesta do Číny taiwanskej političky, ktorá sa počas svojej návštevy stretla aj s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom, doma vyvolala zmiešané reakcie. Kritici vrátane niektorých členov jej strany, ktorá tradične podporuje bližšie vzťahy s Pekingom, ju obvinili z toho, že je príliš pročínska.

Čína prerušila kontakty na vysokej úrovni s Taiwanom v roku 2016 po tom, čo sa prezidentkou stala Cchaj Jing-wen z Demokratickej pokrokovej strany (DPP) a odmietla nároky Pekingu na ostrov.

Vzájomné vzťahy sa odvtedy zhoršili, pričom Čína zvyšuje vojenský tlak takmer každodenným nasadzovaním stíhačiek a vojnových lodí v blízkosti Taiwanu a pravidelnými rozsiahlymi vojenskými cvičeniami.
