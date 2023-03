Čína obnoví vydávanie rôznych druhov víz pre cudzincov

Peking 14. marca (TASR) - Čína obnoví od stredy vydávanie rôznych druhov víz pre cudzincov, ktorých udeľovanie bolo pozastavené z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19. V pondelok to oznámilo čínske veľvyslanectvo v USA. TASR prevzala správu z agentúry AFP.



Ambasáda vo vyhlásení tiež uviedla, že víza vydané pred 28. marcom 2020, ktoré sú stále platné, opäť umožnia vstup do Číny.



Peking tiež obnoví bezvízový vstup na niektoré miesta vrátane ostrova Chaj-nan, napísala agentúra Bloomberg. Čína opätovne povolí aj zastávky výletných lodí v Šanghaji, ako aj bezvízové cestovanie pre určité turistické skupiny z Hongkongu, Macaa a krajín, ktoré sú súčasťou Združenia krajín juhovýchodnej Ázie (ASEAN).



Čína z veľkej časti uzavrela svoje hranice po tom, ako bol koncom roka 2019 v čínskom meste Wu-chan prvýkrát identifikovaný prípad nákazy koronavírusom. Vstup do krajiny mali dlhú dobu povolené len určité skupiny návštevníkov, napríklad držitelia osobitných pracovných víz.



Zatiaľ čo sa ostatné krajiny začali otvárať pre medzinárodných cestujúcich už omnoho skôr, Čína zrušila svoju tvrdú politiku nulovej tolerancie covidu až koncom minulého roku po tom, čo krajinu zachvátili rozsiahle protesty voči prísnym obmedzeniam.