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Čína obnovila cestu do postihnutej oblasti v Tibete
Záchranné tímy pracovali nepretržite na obnove úsekov cesty, ktoré strhli zosuvy pôdy.
Autor TASR
Peking 2. septembra (TASR) - Čína úplne otvorila jedinú prístupovú cestu ku hraničnému priechodu Gyirong do Nepálu. Minulý týždeň ju zničili katastrofálne povodne a teraz umožní ťažkej technike dostať do najviac zasiahnutej oblasti. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Záchranné tímy pracovali nepretržite na obnove úsekov cesty, ktoré strhli zosuvy pôdy. Tragédiu spôsobilo 26. augusta zrútenie ľadovca a následná prívalová vlna vody, trosiek a bahna na oboch stranách čínsko-nepálskej hranice.
Na miesto bývalého čínskeho hraničného kontrolného komplexu dorazilo v stredu veľa ťažkých strojov a vybavenie na posilnenie pátracích operácií, informovala čínska stanica CCTV.
Peking doteraz zhadzoval vybavenie a zásoby pre záchranárov v prvej línii z lietadiel, zatiaľ čo vojaci pomocou detektorov pátrali pod troskami po nezvestných. Postup záchranárov brzdili vytrvalé dažde a náročný terén. Úrady zároveň monitorovali jazerá na hornom toku, ktoré v prípade pretrhnutia predstavujú nové potenciálne riziko ďalších povodní.
Nepál v stredu oznámil, že počet obetí po povodni stúpol na 1114 a 3916 ľudí je naďalej nezvestných. Čína v nedeľu informovala, že v Tibete zomrelo 16 ľudí a 546 je nezvestných.
Pravdepodobnosť nájdenia preživších sa neustále znižuje. Nepálsky premiér Bálendra Šáh ozrejmil, že pozornosť sa pomaly presunie zo záchranných operácií na obnovu a rekonštrukciu. „Vláda sa teraz zameriava na obnovu, zatiaľ čo sa snaží chrániť životy ľudí v postihnutých oblastiach a poskytovať potrebnú lekársku starostlivosť a psychologické poradenstvo,“ uviedol Šáh v utorok neskoro v noci v príspevku na sociálnych sieťach.
Záchranné tímy pracovali nepretržite na obnove úsekov cesty, ktoré strhli zosuvy pôdy. Tragédiu spôsobilo 26. augusta zrútenie ľadovca a následná prívalová vlna vody, trosiek a bahna na oboch stranách čínsko-nepálskej hranice.
Na miesto bývalého čínskeho hraničného kontrolného komplexu dorazilo v stredu veľa ťažkých strojov a vybavenie na posilnenie pátracích operácií, informovala čínska stanica CCTV.
Peking doteraz zhadzoval vybavenie a zásoby pre záchranárov v prvej línii z lietadiel, zatiaľ čo vojaci pomocou detektorov pátrali pod troskami po nezvestných. Postup záchranárov brzdili vytrvalé dažde a náročný terén. Úrady zároveň monitorovali jazerá na hornom toku, ktoré v prípade pretrhnutia predstavujú nové potenciálne riziko ďalších povodní.
Nepál v stredu oznámil, že počet obetí po povodni stúpol na 1114 a 3916 ľudí je naďalej nezvestných. Čína v nedeľu informovala, že v Tibete zomrelo 16 ľudí a 546 je nezvestných.
Pravdepodobnosť nájdenia preživších sa neustále znižuje. Nepálsky premiér Bálendra Šáh ozrejmil, že pozornosť sa pomaly presunie zo záchranných operácií na obnovu a rekonštrukciu. „Vláda sa teraz zameriava na obnovu, zatiaľ čo sa snaží chrániť životy ľudí v postihnutých oblastiach a poskytovať potrebnú lekársku starostlivosť a psychologické poradenstvo,“ uviedol Šáh v utorok neskoro v noci v príspevku na sociálnych sieťach.