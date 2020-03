Čína obnovila lety z provincie Chu-pej

Peking 29. marca (TASR) - V čínskej provincii Chu-pej, pôvodnom epicentre šírenia nového koronavírusu, v nedeľu obnovili prevádzku viacerých letísk v rámci postupného rušenia karanténnych opatrení, ktoré vyše dva mesiace udržiavali doma desiatky miliónov ľudí. Informovali o tom agentúry DPA a AP.



Prvý let vyštartoval z mesta I-čchang do mesta Fu-čou pri východnom pobreží so 64 pasažiermi. Celkovo bolo počas dňa z provincie Chu-pej plánovaných 98 domácich a nákladných letov, vyplýva z údajov oficiálnej tlačovej agentúry Sinchua.



Zmierňovanie opatrení, aj keď pomalšie ako vo zvyšku provincie, prebieha aj v provinčnej metropole Wu-chan, kde koronavírus SARS-CoV-2 koncom minulého roka po prvý raz zaznamenali. V sobotu do mesta dorazili prvé diaľkové vlaky od uzavretia mesta 23. januára a obnovili tam tiež prevádzku metra.



Do Wu-chanu, ktorý je dôležitým železničným uzlom, podľa mestských úradov pricestovalo v sobotu z celej krajiny viac ako 60.000 ľudí vyše 260 vlakmi, čo je asi štvrtina obvyklého počtu spojení spred epidémie. Pasažieri mohli vystúpiť, nástup do vlakov však zostáva zakázaný do 8. apríla, keď by podľa avizovaného plánu mali odvolať posledné nariadenia, ktoré bránia obyvateľom mesta odísť z provincie Chu-pej.



Čínsky spravodajský web The Paper uviedol, že prichádzajúci cestujúci boli obyvateľmi Wu-chanu vracajúcimi sa domov po tom, ako v dôsledku karanténnych opatrení uviazli v iných častiach krajiny.



Starosta Wu-chanu novinárom niekoľko dní po uzavretí mesta povedal, že v posledných hodinách pred karanténou opustilo Wu-chan približne päť miliónov obyvateľov.



Uzavretie mesta 23. januára prišlo tiež v čase lunárneho nového roka, významného sviatku v Číne, počas ktorého mnohí obyvatelia miest navštevujú rodiny inde v krajine.