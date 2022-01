Peking 17. januára (TASR) - Čína obnovila nákladnú železničnú dopravu so Severnou Kóreou, ktorá bola pozastavená pre obavy zo šírenia nákazy koronavírusom. V pondelok o tom informovalo čínske ministerstvo zahraničných vecí, na ktoré sa odvolala tlačová agentúra AP.



Hovorca ministerstva Čao Li-ťien povedal, že spojenia cez rieku Ja-lu medzi čínskou mestskou prefektúrou Tan-tung a mestom Sinuidžu v Severnej Kórei boli obnovené po "priateľských konzultáciách medzi oboma stranami".



Čao dodal, že premávka bude prebiehať ako obvykle, ale stále sa budú robiť pandemické kontroly; ďalšie podrobnosti neposkytol.



Severná Kórea (KĽDR), postihnutá už aj tak sankciami OSN a USA, zatvorila svoje hranice, aby zabránila šíreniu ochorenia COVID-19, ktoré ešte viac zaťažuje jej krehký systém zdravotnej starostlivosti.



Z komunistického štátu prichádza málo informácií, preto nie je jasné, do akej miery ho pandémia postihla.



Čína je stále hlavným spojencom Severnej Kórey a zdrojom ekonomickej pomoci napriek tomu, že sa tiež pripojila k sankciám uvaleným na jadrový a raketový program KĽDR.



Severná Kórea vypálila v pondelok do mora dve údajné balistické strely a bolo to už jej štvrté odpálenie zbrane tento mesiac - evidentne chcela ukázať svoju vojenskú silu a využila na to prestávku v diplomacii so Spojenými štátmi a zatvorenie hraníc z dôvodu pandémie.



Hovorca Čao Li-ťien neodpovedal priamo na otázku o odpálení striel. Povedal však, že Čína vyzýva všetky strany, aby "mysleli na celkovú situáciu týkajúcu sa mieru a stability na (Kórejskom) polostrove... a spoločne pracovali na politickom urovnaní problémov na polostrove".