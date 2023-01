Čína obnovila prevádzku vysokorýchlostných vlakov do Hongkongu

Peking 15. januára (TASR) - Čína v nedeľu obnovila prevádzku vysokorýchlostného železničného spojenia medzi hlavnou kontinentálnou časťou krajiny a osobitnou administratívnou jednotkou Hongkong. Stalo sa tak po takmer trojročnej pauze spôsobenej obmedzeniami súvisiacimi s covidovou pandémiou.



Prvý vysokorýchlostný vlak odišiel z hongkonskej železničnej stanice West Kowloon do mesta Šen-čen o 7.03 h miestneho času (14.03 h SEČ), informovala tlačová agentúra Sinchua.



"Dnešný deň bude nezabudnuteľný. Obnovenie prevádzky vysokorýchlostných železníc má veľký význam pre celkové spojenie medzi Hongkongom a pevninou," povedal študent Liao Ťün z provincie Ťiang-si, ktorý študuje v Hongkongu.



Na juh do Hongkongu začali opäť premávať vysokorýchlostné vlaky zo severnej železničnej stanice v Šen-čene. Mnohí obyvatelia Hongkongu pracujúci v Šen-čene považujú túto službu za pohodlnú a ekonomickú voľbu na cestovanie domov počas víkendov.



Spoločnosť China Railway Guangzhou Group uviedla, že v počiatočnej fáze obnovenia prevádzky zabezpečí v priemere 38,5 páru vysokorýchlostných vlakov denne, ktoré budú premávať z miest Kuang-čou a Šen-čen do hongkonskej stanice West Kowloon.



Spoločnosť bude v budúcnosti optimalizovať plán prevádzky podľa toku cestujúcich a podporovať riadne oživenie cezhraničných vysokorýchlostných železničných služieb.