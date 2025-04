Čína obsadila sporný ostrovček v Juhočínskom mori

Peking 27. apríla (TASR) - Čínska pobrežná stráž prevzala kontrolu nad sporným ostrovčekom v blízkosti hlavného filipínskeho vojenského stanovišťa v Juhočínskom mori, tvrdia miestne médiá. Podľa agentúry AFP, na ktorú sa odvoláva TASR, však nič nenasvedčuje tomu, že by Čína zriadila trvalú prítomnosť na ostrove.



Čínska pobrežná stráž „zaviedla námornú kontrolu“ nad Tchie-sien, známym aj ako Sand Cay, v polovici apríla, informovala v sobotu štátna televízia CCTV. Piesočný ostrovček, ktorý je súčasťou Spratlyho ostrovov, leží neďaleko ostrova Thitu, nazývaného aj Pag-asa, na ktorom sa nachádza filipínske vojenské zariadenie.



CCTV uviedla, že pobrežná stráž sa vylodila na Sandy Cay, aby „presadila zvrchovanosť a jurisdikciu“ nad ostrovom, vykonala inšpekciu a „zhromaždila videodôkazy týkajúce sa nezákonných činností filipínskej strany“.



Nemenovaný filipínsky predstaviteľ pred denník Financial Times povedal, že príslušníci čínskej pobrežnej stráže na ostrovčeku vztýčili vlajku a odišli.



Peking si nárokuje takmer celé Juhočínske more vrátane ostrovov, ktoré považujú za svoje Filipíny, Brunej, Malajzia a Vietnam. Predpokladá sa, že úseky vodnej trasy, cez ktorú ročne prechádza tovar v hodnote troch biliónov dolárov, sú bohaté na ložiská ropy a zemného plynu. Významné sú však aj pre rybolov.