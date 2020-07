Čína obvinila Britániu zo zasahovania do jej vnútorných záležitostí

Londýn 6. júla (TASR) - Čínsky veľvyslanec v Londýne v pondelok obvinil Britániu z "hrubého zasahovania" do vnútorných záležitostí svojej krajiny, informovala agentúra AFP.



Britská vláda minulý týždeň oznámila, že v reakcii na nový čínsky bezpečnostný zákon pre Hongkong ponúkne obyvateľom tejto bývalej britskej kolónie zjednodušenú cestu k občianstvu. Tento krok by mohol znamenať, že až tri milióny Hongkončanov sa budú môcť presťahovať do Británie.



Čínsky veľvyslanec Liou Siao-ming však uviedol, že Peking je "vážne znepokojený" týmto návrhom, a dodal, že Londýn nemá žiadnu "suverenitu, jurisdikciu ani právo na dohľad nad Hongkongom".



Nový bezpečnostný zákon pre Hongkong schválil čínsky parlament v Pekingu 30. júna. V Hongkongu zakazuje aktivity smerujúce k odtrhnutiu, podvratnú činnosť zameranú voči ústrednej vláde v Pekingu, zasahovanie zahraničia do miestnej politiky a terorizmus.



Táto právna norma tiež kriminalizuje názory, ktoré kritizujú systém, ako sú napríklad výzvy na nezávislosť či samostatnosť územia.



Británia je jednou z mnohých západných krajín, ktoré v reakcii na tento zákon ponúkli útočisko pre hongkonských utečencov.



Londýn uviedol, že má povinnosť postarať sa o občanov svojej bývalej kolónie, ktorú v roku 1997 na základe dohody odovzdal Číne. Cieľom dohody bolo zachovať autonómiu a slobodu Hongkongu najbližších 50 rokov s tým, že mal platiť princíp "jedna krajina, dva systémy".



Boris Johnson minulú stredu oznámil, že Británia rozšíri práva prisťahovalcov z Hongkongu a umožní ľuďom so štatútom občana zámorského územia Spojeného kráľovstva, aby prišli do Británie žiť a pracovať na päť rokov a následne mohli požiadať o občianstvo.



Približne 300.000 Hongkončanov vlastní pas pre občanov zámorského územia Spojeného kráľovstva a 2,6 milióna ďalších je oprávnených sa oň uchádzať.



Britský minister zahraničných vecí Dominic Raab však minulý týždeň uviedol, že Británia môže byť bezmocná, ak sa Čína pokúsi zabrániť hromadnému odchodu.



Liou doplnil, že Peking sa momentálne rozhoduje, aké protiopatrenia podnikne, ak Británia skutočne začne so sľúbenými krokmi na ponúknutie útočiska pre obyvateľov Hongkongu.