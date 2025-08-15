< sekcia Zahraničie
Čína obvinila filipínske lode z nebezpečných manévrov
Čína si robí nároky na takmer celé Juhočínske more. Svoje záujmy tam však majú aj Filipíny, Brunej, Malajzia, Taiwan a Vietnam.
Autor TASR
Peking 15. augusta (TASR) — K pondelňajšej zrážke dvoch plavidiel čínskych lodí neďaleko plytčiny Scarborough Shoal v Juhočínskom mori došlo v dôsledku „nebezpečných manévrov“ plavidiel filipínskej pobrežnej stráže. Konanie filipínskych lodí vážne ohrozilo bezpečnosť čínskych plavidiel a personálu, povedal v piatok hovorca čínskeho ministerstva obrany Ťiang Pin, informuje TASR s odvolaním sa na agentúru Reuters.
„Žiadame filipínsku stranu, aby okamžite prestala so svojou provokatívnou rétorikou a konaním,“ uviedol hovorca. Dodal, že Čína si vyhradzuje právo prijať potrebné protiopatrenia.
Vody v okolí plytčiny Scarborough sú bohaté na ryby. Plytčina leží vo výhradnej ekonomickej zóne Filipín, v roku 2012 ju však zabrala Čína a odvtedy tam hliadkujú plavidlá čínskej pobrežnej stráže. Medzinárodný arbitrážny tribunál v roku 2016 vyhlásil územné nároky Číny v regióne založené na historických mapách za neplatné, no vláda v Pekingu tento verdikt neuznáva.
Filipínska pobrežná stráž (PCG) v utorok uviedla, že k plytčine Scarborough Shoal deň predtým vyslala tri plavidlá so zásobami pre filipínskych rybárov. Na zverejnených záberoch vidno, ako loď čínskej pobrežnej stráže prenasleduje plavidlo PCG, do ktorého náhle narazila loď čínskeho námorníctva a poškodila jeho prednú časť. Išlo o prvú známu zrážku s účasťou čínskych plavidiel v tejto oblasti, píše Reuters.
Filipínska ministerka zahraničných vecí Theresa Lazarová v piatok povedala, že jej krajina za zrážku nenesie žiadnu zodpovednosť. „Išlo o nešťastnú udalosť, nespôsobilo ju však naše konanie,“ uviedla vo vyhlásení.
