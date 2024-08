Čína obvinila Filipíny z úmyselnej zrážky lodí v Juhočínskom mori

Peking 19. augusta (TASR) - Čínska pobrežná stráž v pondelok uviedla, že filipínske plavidlo v Juhočínskom mori ignorovalo jej opakované varovania a "úmyselne sa zrazilo" s čínskou loďou "neprofesionálnym a nebezpečným" spôsobom. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Peking tvrdí, že to isté filipínske plavidlo sa následne plavilo v okolí spornej plytčiny Second Thomas Shoal po tom, ako mu bolo zabránené vstúpiť do vôd v blízkosti atolu Sabina Shoal.



Hovorca čínskeho pobrežnej stráže dodal, že neďaleko tohto atolu sa v noci na pondelok plavili dve lode filipínskej pobrežnej stráže. Zároveň obvinil Filipíny z provokácii a porušovania dohody medzi Pekingom a Manilou.



Hovorca filipínskej Rady pre národnú bezpečnosť Jonathan Malaya reagoval, že činnosť Filipín pri presadzovaní svojich práv v Juhočínskom mori nie je provokáciou.



Čínske lode v oblasti podľa Manily vykonali "nezákonné a agresívne manévre", v dôsledku čoho došlo k zrážkam, pri ktorých boli poškodené dve plavidlá filipínskej pobrežnej stráže, napísala agentúra AFP.



Malaya priblížil, že prvý incident sa odohral 43 kilometrov juhovýchodne od atolu Sabina Shoal v pondelok o 3.24 h miestneho času (v pondelok o 21.24 h SELČ). K druhému došlo o 3.40 h miestneho času 39 kilometrov severozápadne atolu, dodal. Filipínske posádky podľa jeho slov vyviazli bez zranení.



Čínska pobrežná stráž informovala, že pri najnovšom incidente prijala opatrenia v súlade so zákonom a varovala Filipíny, aby okamžite "prestali porušovať dohody", inak ponesú následky.



Peking a Manila v júli dosiahli "provizórnu dohodu" po opakovaných incidentoch v blízkosti plytčiny Second Thomas Shoal, ktorej cieľom bolo zmierniť napätie medzi krajinami, pripomína agentúra Reuters.



Čína si nárokuje takmer celé Juhočínske more a odmieta konkurenčné nároky iných krajín v tomto regióne. V oblasti je preto dlhodobo napätá situácia. Medzinárodný arbitrážny súd už v roku 2016 odmietol nároky Pekingu na takmer celú obchodnú cestu v Juhočínskom mori. Čína sa však nezúčastnila na súdnom pojednávaní a jeho verdikt neakceptuje.