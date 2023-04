Čína obvinila Poľsko zo zasahovania do svojich vnútorných záležitostí

Varšava/Peking 14. apríla (TASR) - Čína v piatok zareagovala na slová poľského premiéra Mateusza Morawieckeho, ktorými dal do súvislosti vojnu na Ukrajine a možný čínsky útok na Taiwan, a obvinila ho zo zasahovania do svojich vnútorných záležitostí. Správu priniesla tlačová agentúra Reuters.



Poľský premiér Morawiecki vo štvrtok v prejave pred expertnou skupinou Atlantická rada vo Washingtone povedal, že ak bude Ukrajina vo vojne s Ruskom porazená, Čína sa možno rozhodne krátko na to vpadnúť na Taiwan.



"Predstaviteľ poľskej vlády 13. apríla... otvorene prirovnal záležitosti Taiwanu a Ukrajiny a vyslovil nepodložené tvrdenie, že ak Ukrajina vojnu prehrá, pevninská Čína na druhý deň zaútočí na Taiwan," uviedol hovorca čínskeho veľvyslanectva vo Varšave vo vyhlásení.



"Každý pokus využiť ukrajinskú záležitosť ako zámienku na zavádzanie o vzťahu Číny s Taiwanom je politickou manipuláciou so skrytou motiváciou, nezmyselným šliapaním po princípe rešpektu voči národnej suverenite a územnej celistvosti a jasným zasahovaním do vnútorných záležitostí Číny," dodal hovorca veľvyslanectva.



Čína v posledných dňoch podniká intenzívne vojenské cvičenia okolo Taiwanu, ktorý pokladá za svoje územie, a nikdy nevylúčila použitie sily na to, aby získala ostrov pod svoju kontrolu.



Poľsko ostro reagovalo na výroky francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, ktorý minulý týždeň navštívil Čínu. Macron totiž povedal, že Európska únia by mala obmedziť svoju závislosť od Spojených štátov a stať sa "tretím pólom" na svetovej scéne, popri Washingtone a Pekingu.



Poľský prezident Andrzej Duda a premiér Morawiecki v posledných dňoch zdôrazňujú, že spojenectvo s USA je základom pre európsku bezpečnosť, a zároveň varujú pred myšlienkou "strategickej autonómie" Európy.