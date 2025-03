Čína obvinila šéfa spravodajskej služby N. Zélandu zo šírenia neprávd

Peking/Wellington 13. marca (TASR) - Čínske veľvyslanectvo v novozélandskom Wellingtone vo štvrtok obvinilo šéfa miestnej spravodajskej služby zo "šírenia nepravdivých informácií". Ten predtým varoval pred rastúcim vplyvom Pekingu v Tichomorí. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Generálny riaditeľ novozélandskej Bezpečnostnej spravodajskej služby Andrew Hampton minulý týždeň vo svojom prejave vyhlásil, že tichomorské krajiny sa zamerali na otázky ekonomickej a nadnárodnej kriminality, čím otvorili Číne dvere k podpísaniu strategických dohôd, ktorými by vzájomne prepojili "hospodársku a bezpečnostnú spoluprácu". Čínu tiež obvinil zo snahy "vytvoriť konkurenčné regionálne architektúry a rozšíriť svoj vplyv na tichomorské ostrovné krajiny".



Hamptonove vyjadrenia sú podľa čínskeho veľvyslanectva "úplne nepodložené a vymyslené." Šéfa tajnej služby vyzvalo, aby sa na Čínu nepozeral optikou z čias studenej vojny a "mentalitou hry s nulovým súčťom".



Reuters pripomína, že viaceré tichomorské štáty v uplynulých rokoch uzavreli dohody s Čínou, čo znepokojuje Nový Zéland, ktorý je spojencom západných štátov a členom spravodajskej aliancie Five eyes spolu s Britániou, USA, Kanadou a Austráliou.



V centre napätia medzi Wellingtonom a Pekingom sú podľa svetovej agentúry Cookove ostrovy, ktoré sú voľne pridružené k Novému Zélandu. Ten v prípade potreby poskytuje ostrovom pomoc v oblasti obrany a zahraničných vecí. Majú však vlastnú medzinárodnoprávnu subjektivitu a vykonávajú vlastnú zahraničnú politiku.



Premiér Cookových ostrovov Mark Brown vo februári odcestoval do Číny, kde s čínskym premiérom Li Čchiangom podpísal dohodu o komplexnom strategickom partnerstve.



Nový Zéland cestu kritizoval a tvrdí, že každá medzinárodná dohoda s takouto strategickou a bezpečnostnou hodnotou by mala byť konzultovaná s Wellingtonom. Čína však uviedla, že všetky časti dohody boli zverejnené a nenachádza sa v nej žiadna "tajná agenda".