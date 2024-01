Čína obvinila šéfa zahraničnej firmy zo špionáže pre Britániu

Peking 8. januára (TASR) - Čínske ministerstvo štátnej bezpečnosti v pondelok obvinilo šéfa zahraničnej poradenskej spoločnosti zo špionáže pre britskú tajnú službu MI6. TASR prevzala správu z agentúry AFP.



Britská tajná služba MI6 podľa Číny využívala cudzieho štátneho príslušníka s priezviskom Huang na nadviazanie "vzťahu spravodajskej spolupráce".



Huang viedol zahraničnú poradenskú agentúru a "navštívil Čínu niekoľkokrát s inštrukciami, aby využil svoj verejný profil ako zásterku na zhromažďovanie spravodajských informácii súvisiacich s Čínou pre Britániu", tvrdí ministerstvo štátnej bezpečnosti. Dodalo, že muž hľadal aj ďalších pracovníkov, na ktorých by sa MI6 mohla obrátiť.



Podľa čínskeho ministerstva mal Huang do svojho odhalenia odovzdať britskej tajnej službe 17 spravodajských informácii vrátane dôverných štátnych tajomstiev.



Čínske ministerstvo štátnej bezpečnosti uviedlo, že následné vyšetrovanie "ihneď objavilo dôkazy o tom, že Huang bol zapojený do špionážnych aktivít, a prijalo trestné donucovacie opatrenia v súlade so zákonom". Peking vo vyhlásení neposkytol ďalšie detaily o identite obvineného či jeho zamestnávateľovi, o jeho súčasnom stave alebo lokalite, kde sa nachádza.



Londýn sa k záležitosti bezprostredne nevyjadril. Agentúra AFP tvrdenia Pekingu nedokázala nezávisle overiť.



Čína a Británia sa v uplynulých mesiacoch navzájom obviňovali zo špionáže a jej následného vplyvu na národnú bezpečnosť.



Britská vláda nedávno upozornila, že čínski špióni sa čoraz viac zameriavajú na úradníkov. Čína vlani vykonala razie v niekoľkých renomovaných poradenských a výskumných firmách.