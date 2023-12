Čína obvinila Taiwan z nafukovania obvinení z ovplyvňovania volieb

Tchaj-pej 28. decembra (TASR) – Čínske ministerstvo obrany obvinilo v utorok vedenie Taiwanu z "nafukovania" tvrdení, že Peking zasahuje do nadchádzajúcich prezidentských volieb na ostrove. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.



"DPP (Demokratická pokroková strana) nafukuje tvrdenia, že Čína zasahuje do volieb (na Taiwane)," vyhlásil hovorca Wu Čchien počas tlačovej konferencie. Zároveň obvinil vládnucu stranu zo "snahy o rozpútanie konfliktu a zmanipulovanie volieb".



Jednou z hlavných tém predvolebnej kampane pred prezidentskými voľbami 13. januára sú vzťahy s kontinentálnou Čínou. Taiwanské úrady opakovane vyjadrili obavy z ovplyvňovania volieb a šírenia dezinformácií. Voľby sa budú konať v atmosfére stupňujúcej sa nátlakovej kampane zo strany Pekingu, ktorý ostrov dlhodobo vyhlasuje za súčasť svojho územia.



Wu označil vyhlásenia Tchaj-peja za obohranú pesničku, no a vyhlásil, že čoraz viac obyvateľov Taiwanu jej prestáva veriť. Prezidentský kandidát DPP Laj Čch'jing-tche počas televíznej debaty zopakoval varovanie pred ovplyvňovaním volieb zo strany Číny a stranu Kuomintang (KMT) obvinil z požičiavania si moci Číny na získanie vládnej moci na Taiwane. Kandidát KMT Chou Jü-jie, ktorý chce s Pekingom nadviazať bližšie vzťahy, označil voľby za voľbu "medzi vojnou a mierom".



Oficiálny názov Taiwanu je Čínska republika a rovnako ako Čínska ľudová republika na pevnine sa oba štátne útvary považujú za jediného reprezentanta Číny. Rozišli sa počas občianskej vojny, ktorá sa v roku 1949 skončila na pevnine víťazstvom komunistov.



Porazení nacionalisti si na Taiwane vytvorili vlastnú vládu. Samosprávny ostrov v súčasnosti nemá s väčšinou krajín oficiálne diplomatické vzťahy, iba obchodné a kultúrne zastúpenia.