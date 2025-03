Čína obvinila USA zo zasahovania do vnútorných záležitostí Venezuely

Peking 25. marca (TASR) - Čína v utorok obvinila Spojené štáty zo zasahovania do vnútorných záležitostí Venezuely v súvislosti s plánom amerického prezidenta Donalda Trumpa uvaliť 25-percentné clá na dovoz z krajín, ktoré s týmto juhoamerickým štátom bohatým na ropu obchodujú. Informuje o tom TASR podľa správy agentúry AFP.



"Vyzývame Spojené štáty, aby prestali zasahovať do vnútorných záležitostí Venezuely a zrušili nezákonné jednostranné sankcie uvalené na Venezuelu," uviedol hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí Kuo Ťia-kchun. Spojené štáty by mali podľa Kua tiež "robiť viac pre mier, stabilitu a rozvoj Venezuely a ďalších krajín".



Trump v pondelok oznámil zavedenie nového cla platného od 2. apríla, ktoré sa bude vzťahovať na všetok tovar dovážaný do Spojených štátov z krajín obchodujúcich s venezuelskou ropou. Jej svetovo najväčším importérom je práve Čína, pričom veľké množstvá nakupujú aj India, Španielsko alebo aj samotné USA.



Americký prezident v utorok obvinil túto juhoamerickú krajinu, že cielene posiela desiatky tisíc zločincov do Spojených štátov.



Washington v januári oznámil, že udelí odmenu osobám, ktoré dodajú informácie vedúce k zatknutiu prezidenta Nicolása Madura a iných vládnych predstaviteľov.



USA na dovoz z Číny už uvalili univerzálne 20-percentné clo. Peking vyzval Washington na dialóg a ako protiopatrenie zaviedol clá na import niektorých poľnohospodárskych produktov z USA.



Čína je svetovo najväčším producentom ocele a avizovala "všetky potrebné kroky" v reakcii na americké clá. Hovorca čínskeho rezortu diplomacie v utorok poznamenal, že obchodná vojna "nemá víťazov a uvalenie ďalších ciel povedie len k väčším stratám pre americké podniky a spotrebiteľov".