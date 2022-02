Čína obvinila USA zo zvyšovania napätia v kríze okolo Ukrajiny

Peking 23. februára (TASR) - Čína v stredu obvinila Spojené štáty zo "zvyšovania napätia" a "šírenia paniky" v súvislosti s krízou okolo Ukrajiny. Stalo sa tak krátko po tom, ako Washington oznámil sankcie voči Moskve a uviedol, že bude pokračovať v dodávkach zbraní Ukrajine proti ruskej invázii. TASR správu prevzala od agentúry AFP.



Hovorkyňa čínskeho ministerstva zahraničných vecí Chua Čchun-jin uviedla, že USA posielaním zbraní Ukrajine "zvyšujú napätie a vyvolávajú paniku".



"Ak niekto prilieva olej do ohňa a obviňuje ostatných... potom je toto správanie nezodpovedné a nemorálne," povedala Chua Čchun-jin, pričom v odpovedi na otázku o úlohe Číny pri riešení situácie obrátila pozornosť na Spojené štáty.



Povedala, že Čína "vyzýva všetky strany, aby rešpektovali a brali vážne vzájomné legitímne bezpečnostné obavy a snažili sa vyriešiť problémy prostredníctvom rokovaní a konzultácií".



Na otázku novinárov, či Čína uvalí sankcie na Rusko, Chua Čchun-jin dodala, že Peking sa domnieva, že "sankcie nikdy neboli základným a efektívnym spôsobom riešenia problémov".



Ruský prezident Vladimir Putin v pondelok uznal nezávislosť samozvaných proruských republík na východe Ukrajiny – Doneckej a Luhanskej ľudovej republiky (DĽR a LĽR) – a nariadil vyslanie vojakov do týchto oblastí. Tento krok vyvolal obavy, že môže dôjsť k rozsiahlej invázii na Ukrajinu.



Prezident USA Joe Biden zareagoval v utorok na Putinove kroky uvalením sankcií a vojenské presuny Moskvy označil sa "začiatok ruskej invázie na Ukrajinu". Povedal, že Washington bude pokračovať v dodávkach "obranných" zbraní Ukrajine proti ruskej invázii a nasadí americké jednotky s cieľom posilniť spojencov NATO vo východnej Európe.



Po Putinovom rozhodnutí vyslať vojakov do separatistických oblastí na východe Ukrajiny ohlásili sankcie okrem Spojených štátov aj Británia, Európska únia, Japonsko a Austrália.