Čína obvinila zo špionáže dvoch Kanaďanov

Peking 19. júna (TASR) - Čína vzniesla voči dvom Kanaďanom zadržiavaným od decembra 2018 oficiálne obvinenia zo špionáže. Informovala o tom tlačová agentúra DPA s odvolaním sa na piatkové oznámenie čínskej prokuratúry.



Bývalého kanadského diplomata Michaela Kovriga a podnikateľa Michaela Spavora zadržali ešte v decembri 2018. Ich zadržanie bolo považované za odvetu za to, že v Kanade predtým na žiadosť USA zatkli finančnú riaditeľku čínskej spoločnosti Huawei Meng Wan-čou.



Čína Kovriga podľa prokuratúry upodozrieva zo špionáže a odcudzenia štátnych tajomstiev. Spavor je podozrivý zo špionáže v súvislosti so štátnymi tajomstvami a z ich nepovoleného poskytovania zahraničným silám.



Čína kanadským úradom umožňuje pravidelne sa stretávať so zadržanými mužmi. Úrady však Kovrigovi a Spavorovi nepovoľujú stretnúť sa s právnikmi a rodinnými príslušníkmi.



Spojené štáty vzniesli voči Meng a spoločnosti Huawei viacero obvinení vrátane bankového podvodu, marenia spravodlivosti a krádeže obchodných tajomstiev od spoločnosti T-Mobile.



Najvyšší súd v kanadskej provincii Britská Kolumbia v máji oznámi, že Meng Wan-čou môže byť vydaná do USA, pretože obvinenia vznesené voči nej sú pokladané za trestné činy i v Kanade.