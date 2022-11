Čína očakáva zlepšenie vzťahov s USA

Peking/Washington 14. novembra (TASR) - Čína v pondelok vyjadrila presvedčenie, že sa jej podarí napraviť vzťahy s USA. Čínsky prezident Si Ťin-pching sa má v Indonézii počas summitu krajín skupiny G20 na Bali stretnúť s americkým prezidentom Joeom Bidenom. TASR správu prevzala z agentúry AFP a webovej stránky stanice CNN.



Čínske ministerstvo zahraničných vecí označilo svoju politiku a postup voči USA za "konzistentný a jasný". "Sme odhodlaní dosiahnuť vzájomný rešpekt, mierové spolužitie a spoluprácu s USA, ktoré sú víťazstvom pre obe strany," povedala hovorkyňa ministerstva Mao Ning. Dodala, že Čína bude zároveň "pevne brániť" svoju zvrchovanosť, bezpečnosť a záujmy.



"Veríme, že USA budú s Čínou spolupracovať, ... podporovať vzájomne prínosnú spoluprácu a vyhýbať sa nedorozumeniam a nesprávnym úsudkom, s cieľom posunúť vzťahy medzi USA a Čínou naspäť na cestu k zdravému a stabilnému rozvoju," uviedla Mao Ning pre AFP.



Čínsky prezident Si Ťin-pching pricestoval na indonézsky ostrov Bali v pondelok krátko po 3.00 h miestneho času (20.00 h SEČ v nedeľu 13. novembra). Ide o jeho prvú zahraničnú cestu od októbrového zjazdu Komunistickej strany Číny, kde si opätovne posilnil mocenské postavenie, pripomína CNN.



Pre Bidena to bude prvé osobné stretnutie s čínskym prezidentom od nástupu do úradu v januári 2021. Jednou z najspornejších tém pondelkových rozhovorov by mala byť situácia v spojitosti s Taiwanom.



Peking považuje ostrov za súčasť čínskeho územia, a to aj napriek tomu, že Taiwan má vlastnú nezávislú vládu. Čínska komunistická vláda upozorňuje, že na Taiwane nebude tolerovať "separatistické aktivity" a v nevyhnutnom prípade nevylučuje ani vojenský zásah.



Lídri Číny a USA by podľa CNN mali hovoriť aj o vojne na Ukrajine, Severnej Kórey a ľudských právach.