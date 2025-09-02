< sekcia Zahraničie
Čína od septembra zavedie na rok skúšobný bezvízový režim pre Rusov
Autor TASR
Peking 2. septembra (TASR) — Čínske úrady zavedú od 15. septembra dočasný bezvízový režim pre občanov Ruskej federácie vlastniacich bežný pas na dobu maximálne 30 dní. Oznámil to v utorok hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí Kuo Ťia-kun. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru TASS.
„S cieľom ďalej uľahčiť cestovanie občanov Číny a iných krajín sa čínska strana rozhodla rozšíriť okruh štátov, ktorých občania majú právo na bezvízový vstup,“ povedal na brífingu Kuo Ťia-kun.
„Skúšobný bezvízový režim“ bude podľa neho platiť do 14. septembra 2026. Ruskí občania s bežnými pasmi budú môcť navštíviť Čínu bez víz za účelom podnikania, turistiky, návštevy príbuzných alebo priateľov.
V súčasnosti platí bezvízový režim pre Rusov s diplomatickými a služobnými pasmi. Okrem toho existuje bilaterálna dohoda o bezvízových cestách pre skupiny turistov. Ostatní ruskí občania musia na vstup do Číny získať vízum.
