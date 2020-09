Čína odkázala OSN, aby sa nemiešala do jej vnútorných záležitostí

Peking 4. septembra (TASR) - Čína odkázala v piatok odborníkom z OSN, aby sa nemiešali do jej vnútorných záležitostí. Ide o reakciu na list, v ktorom osobitní spravodajcovia OSN pre ľudské práva upozornili, že čínsky zákon o národnej bezpečnosti predstavuje "vážne riziko" pre občianske slobody v Hongkongu a porušuje medzinárodné právne záväzky. Informovala o tom v piatok agentúra AFP.



"Niektorí ľudia ignorujú fakty a hrubo zasahujú do vnútorných záležitostí Číny," povedala novinárom hovorkyňa čínskeho ministerstva zahraničných vecí Chua Čchun-jing a vyzvala poradcov OSN, aby "do čínskych záležitostí prestali zasahovať".



Zákon, ktorý parlament v Pekingu schválil 30. júna, môže podľa OSN "neprípustným spôsobom zasahovať do práv, akými sú sloboda vyjadrenia názoru, sloboda prejavu a sloboda pokojného zhromažďovania".



Organizácia Spojených národov vyzvala na vymenovanie nezávislej osoby, ktorá preverí, či je predmetný zákon v súlade s čínskymi záväzkami v oblasti ľudských práv.



Sporný zákon zakazuje viacero skutkov pokladaných za aktivity smerujúce k odtrhnutiu Hongkongu od Číny, podvratnú činnosť zameranú voči ústrednej vláde v Pekingu, zasahovanie zahraničia do miestnej politiky a terorizmus.



Previnilcom hrozia väzenské tresty od troch do desiatich rokov a v najhorších prípadoch aj doživotie.



Podľa kritikov nový zákon obmedzí slobody Hongkongu a je v rozpore s dohodou, ktorú Čína uzavrela s Britániou, keď v roku 1997 prevzala túto bývalú britskú kolóniu pod svoju správu. Hongkong sa vtedy stal autonómnym územím Číny a mal platiť princíp "jedna krajina, dva systémy".