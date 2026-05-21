< sekcia Zahraničie
Čína odkázala USA, aby sa prestali Kube vyhrážať a využívať sankcie
Trump v stredu označil obvinenie za „veľký moment“, no bagatelizoval možnosti ďalších krokov voči Kube.
Autor TASR
Peking 21. mája (TASR) - Čína vo štvrtok vyjadrila podporu Kube a vyzvala Spojené štáty, aby voči Havane prestali využívať sankcie a rôzne právne nástroje. Peking to vyhlásil v reakcii na krok Washington, ktorý vzniesol obvinenia voči bývalému lídrovi karibského ostrova Raúlovi Castrovi v súvislosti s vraždou, informovala agentúra AFP, píše TASR.
Tieto obvinenia voči 94-ročnému Castrovi - oznámené v stredu – vyvolali špekulácie, že prezident USA Donald Trump sa bude snažiť o zmenu režimu v komunistickom ostrovnom štáte.
Hovorca čínskej diplomacie Kuo Ťia-kchun vyzval Spojené štáty, aby prestali uplatňovať sankcie a právne prostriedky pri nátlaku na Kubu a aby sa zdržali vyhrážok použitím sily. „Čína podporuje Kubu pri ochrane jej suverenity a dôstojnosti a je proti vonkajšiemu zasahovaniu,“ dodal Kuo.
Obvinenia voči Raúlovi Castrovi súvisia so zostrelením dvoch civilných lietadiel kubánskej exilovej skupiny sídliacej v Spojených štátoch, ktorá na mori vyhľadávala ľudí utekajúcich z ostrova do USA na člnoch. Po zásahu stíhačkou MiG-29 kubánskej armády vo februári 1996 zahynuli štyria ľudia. Castro bol preto v USA obžalovaný zo sprisahania s cieľom zabiť amerických občanov, štyroch prípadov vraždy a dvoch prípadov zničenia lietadla. Obžalovaných je aj ďalších päť osôb.
Trump v stredu označil obvinenie za „veľký moment“, no bagatelizoval možnosti ďalších krokov voči Kube, ktorej ekonomika je už niekoľko mesiacov v prehlbujúcej sa kríze spôsobenej americkou ropnou blokádou.
Raúl Castro bol prezidentom Kuby v rokoch 2008 až 2018 a predtým pôsobil ako minister obrany. Formálne odstúpil z postu vodcu komunistickej strany v roku 2021, stále je však považovaný za jednu z najvplyvnejších osôb v krajine. Raúl je mladším bratom Fidela Castra, ktorý v roku 1959 viedol kubánsku komunistickú revolúciu.
Obžaloba Castra ako lídra nepriateľskej krajiny USA sa podľa Reuters podobá obžalobe na venezuelského prezidenta Nicolása Madura za obchodovanie s drogami, ktorá 3. januára poslúžila ako zámienka na jeho zajatie priamo v Caracase.
Tieto obvinenia voči 94-ročnému Castrovi - oznámené v stredu – vyvolali špekulácie, že prezident USA Donald Trump sa bude snažiť o zmenu režimu v komunistickom ostrovnom štáte.
Hovorca čínskej diplomacie Kuo Ťia-kchun vyzval Spojené štáty, aby prestali uplatňovať sankcie a právne prostriedky pri nátlaku na Kubu a aby sa zdržali vyhrážok použitím sily. „Čína podporuje Kubu pri ochrane jej suverenity a dôstojnosti a je proti vonkajšiemu zasahovaniu,“ dodal Kuo.
Obvinenia voči Raúlovi Castrovi súvisia so zostrelením dvoch civilných lietadiel kubánskej exilovej skupiny sídliacej v Spojených štátoch, ktorá na mori vyhľadávala ľudí utekajúcich z ostrova do USA na člnoch. Po zásahu stíhačkou MiG-29 kubánskej armády vo februári 1996 zahynuli štyria ľudia. Castro bol preto v USA obžalovaný zo sprisahania s cieľom zabiť amerických občanov, štyroch prípadov vraždy a dvoch prípadov zničenia lietadla. Obžalovaných je aj ďalších päť osôb.
Trump v stredu označil obvinenie za „veľký moment“, no bagatelizoval možnosti ďalších krokov voči Kube, ktorej ekonomika je už niekoľko mesiacov v prehlbujúcej sa kríze spôsobenej americkou ropnou blokádou.
Raúl Castro bol prezidentom Kuby v rokoch 2008 až 2018 a predtým pôsobil ako minister obrany. Formálne odstúpil z postu vodcu komunistickej strany v roku 2021, stále je však považovaný za jednu z najvplyvnejších osôb v krajine. Raúl je mladším bratom Fidela Castra, ktorý v roku 1959 viedol kubánsku komunistickú revolúciu.
Obžaloba Castra ako lídra nepriateľskej krajiny USA sa podľa Reuters podobá obžalobe na venezuelského prezidenta Nicolása Madura za obchodovanie s drogami, ktorá 3. januára poslúžila ako zámienka na jeho zajatie priamo v Caracase.