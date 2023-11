Čína odkazuje Argentíne: Prerušením vzťahov sa dopustíte vážnej chyby

Peking 21. novembra (TASR) - Argentína sa dopustí "vážnej chyby", pokiaľ preruší vzťahy s Čínou, uviedla v utorok hovorkyňa čínskeho ministerstva zahraničných vecí Mao Ning. Reagovala tak na slová novozvoleného prezidenta Argentíny Javiera Mileia, ktorý vyhlásil, že odmieta rokovať s komunistami. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Podľa Mao sa čínske vzťahy s Argentínou vyvíjajú dobrým smerom a Argentína by sa dopustila "vážnej chyby", pokiaľ by ich prerušila.



Milei kritizoval Čínu aj napriek tomu, že patrí medzi najdôležitejších obchodných partnerov Argentíny. Pred niekoľkými mesiacmi čínsku vládu prirovnal ku "vrahovi" a vyhlásil, že obyvatelia Číny "nie sú slobodní".



Argentína je tiež jednou zo šiestich krajín, ktoré nedávno dostali pozvánku do bloku rozvojových ekonomík BRICS (Brazília, Rusko, India, Čína, JAR). Diana Mondinová, o ktorej sa hovorí ako o možnej ministerke zahraničných vecí v Mileiovej vláde, však vyhlásila, že Argentína sa nepridá do bloku, v ktorom je Čína a Rusko. Taktiež uviedla, že v otázkach vývozu a dovozu Argentína "prestane komunikovať" s vládami Číny a Brazílie.



Čínske štátne médiá doposiaľ tieto vyjadrenia zľahčovali. Varovali však, že odstavením Číny z trhu by najviac stratila Argentína.



Milei pracoval pred vstupom do politiky v roku 2020 ako ekonóm a televízny komentátor. Magazín Politico z jeho životopisu pripomína, že v minulosti pôsobil aj ako učiteľ tantrického sexu. Počas kampane predniesol niekoľko bizarných výrokov. Napríklad tvrdil, že komunikuje so svojím mŕtvym psom a práve on mu poradil, aby kandidoval za prezidenta. V jednom rozhovore zase uviedol, že podporuje legalizáciu obchodu s ľudskými orgánmi. Na otázku, či podporuje aj predaj detí, odpovedal: "Ako sa to vezme."



Tento samozvaný "anarchokapitalista" pred voľbami sľuboval radikálny obrat v argentínskej politike: chce zaviesť americký dolár ako zákonné platidlo, zrušiť centrálnu banku a mnohé ministerstvá a radikálne znížiť sociálne výdavky. V kampani vystupoval s motorovou pílou – naznačil, že takto chce zoštíhliť štát.