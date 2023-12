Čína: Odmeny za dolapenie disidentov sú potrebné a odôvodnené

Peking 16. decembra (TASR) - Čína v piatok obhajovala kontroverzné odmeny za dolapenie hongkongských demokratických aktivistov a predstaviteľov opozície, ktorí utiekli do zahraničia, informovala v sobotu agentúra AP. Čína ponúkla odmeny vo výške jedného milióna hongkongských dolárov (117.350 eur) za informácie, ktoré by viedli k ich dolapeniu.



Hovorkyňa čínskeho ministerstva zahraničných vecí vyhlásila, že Čína odmieta kritiku zo strany ľudskoprávnych organizácií a zahraničných vlád. Dodala, že zatykače na disidentov sú "potrebné a odôvodnené... v súlade s medzinárodným právom a ustálenou judikatúrou".



"Jednoznačne odsudzujeme krajiny, ktoré osočujú zákon o národnej bezpečnosti v Hongkongu a zasahujú do tamojšieho justičného systému," dodala.



Polícia v Hongkongu tento týždeň obvinila ďalších piatich aktivistov na úteku v zámorí z porušenia zákona o národnej bezpečnosti, ktorý v Hongkongu presadila Čína, a vyhlásila odmenu za ich dolapenie. Úrady tvrdia, že pätica "ohrozuje národnú bezpečnosť svojou snahou o destabilizáciou Hongkongu pod zámienkou demokracie a ľudských práv".



Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken v piatok vyhlásil, že úrady v Hongkongu "pohŕdajú medzinárodnými normami a ľudskými právami v Hongkongu".



"Ostro odsudzujeme akékoľvek snahy zastrašiť a umlčať jednotlivcov, ktorí si vybrali Spojené štáty za svoj domov a neuhneme v našej podpore tých, ktorí sa stali terčom len preto, že si uplatňujú svoje ľudské práva," povedal Blinken.



Vláda v Hongkongu na jeho vyhlásenie zareagovala, že opatrenia prijala "v súlade s medzinárodnou praxou" a dodala, že žiadna krajina by nemala "ukrývať zločincov".