Čína odmieta kritiku Západu za svoje informovanie o koronavíruse

Peking 17. apríla (TASR) - Čína v piatok odmietla stupňujúcu sa kritiku Západu za krytie rozsahu epidémie koronavírusu SARS-CoV-2 na svojom území. Peking súčasne apeloval, aby sa západné štáty spojili s Čínou a inými krajinami a usilovali sa o tesnejšiu solidaritu v boji s pandémiou.



Ako v piatok informovala agentúra AFP, hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí uznal, že rýchle šírenie vírusu prispelo k zlému vyhodnoteniu údajov, ktoré malo za následok, že Čína v piatok zvýšila svoju bilanciu obetí. Hovorca však zdôraznil, že "nikdy nedošlo k žiadnemu utajovaniu" a že Čína ani "nikdy žiadne utajenie nedovolí".



"Koronavírus je nepriateľom celého ľudstva, pandémia sa rozšírila všade, predstavuje hrozbu pre život a bezpečnosť celého svetového spoločenstva. Krajiny sveta musia preukázať solidaritu a dosiahnuť víťazstvo v boji proti vírusu," uviedol hovorca čínskeho rezortu diplomacie na pravidelnom brífingu.



Čína týmto svojím vyhlásením reagovala na množiace sa tvrdenia západných krajín, že Peking zamlčiaval informácie o epidémii koronavírusu SARS-CoV-2 na svojom území.



Veľmi kritická je v tomto smere administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorá obvinila Čínu z toho, že neskoro poskytla informácie o víruse, čím spôsobila globálnu pandémiu.



Skôr skeptický, pokiaľ ide o informovanie o epidémii zo strany Číny, je aj francúzsky prezident Emmanuel Macron.



V štvrtkovom rozhovore pre denník Financial Times Macron uviedol, že reakcie na pandémiu zo strany Číny a Západu by sa nemali porovnávať. Vyslovil tiež pochybnosti ohľadom zvládania epidémie Čínou, čím sa pridal k výhradám Británie a USA. Vyjadril tiež názor, že "v Číne sa stali aj veci, o ktorých nevieme".



Úrady v čínskom meste Wu-chan, ktoré je epicentrum pandémie nového koronavírusu, v piatok revidovali počet úmrtí na 3699, čo je o 1290 viac ako sa doteraz uvádzalo. Informovali o tom v noci na piatok agentúry DPA a AFP.



Pracovná skupina pre oblasť prevencie a kontroly zverejnila aktualizovaný údaj po týždňoch pochybností o oficiálnom počte obetí, keďže v ostatných vážne zasiahnutých krajinách zomrelo na vírus viac ako 10.000 osôb.



Skupina podľa denníka The Guardian uviedla, že dôvodmi zvýšenia bilancie je pridanie pacientov, ktorí sa nedostali do nemocníc, oneskorené, nesprávne alebo dvakrát nahlásené prípady, ako aj problémy s koordináciou informácií hlásených zo súkromných nemocníc, dočasných nemocníc a iných zdravotníckych zariadení, ktoré sa o pacientov starali.



Pandémia koronavírusu si podľa predchádzajúcich údajov vyžiadala v Číne 4632 obetí a 84.918 ľudí sa vírusom nakazilo.