Čína odmieta tvrdenia CIA o úniku covidu z laboratória

Peking 27. januára (TASR) - Čína v pondelok odmietla tvrdenia americkej tajnej služby o možnom pôvode ochorenia COVID-19. Podľa Pekingu je krajne nepravdepodobné, že by bol vírus unikol z laboratória, informuje TASR podľa agentúry AFP.



Americká Ústredná spravodajská služba (CIA) v sobotu zmenila svoje oficiálne stanovisko a za pravdepodobnejšiu označila alternatívu, že COVID-19 unikol z laboratória, než že by ho na človeka preniesli zvieratá. Zároveň ale pripustila, že jej úsudok sa zakladá na správach s nízkou mierou dôveryhodnosti.



K záveru, že je veľmi nepravdepodobné, že by vírus pochádzal z laboratória, dospel tím zložený zo špecialistov Číny a Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), a to na základe návštev relevantných laboratórií v meste Wu-chan, uviedla v pondelok hovorkyňa ministerstva zahraničných vecí Mao Ning. Podľa nej to vo všeobecnosti uznalo aj medzinárodné spoločenstvo a vedecká komunita.



Mao zároveň vyzvala Spojené štáty, aby otázku určovania pôvodu ochorenia COVID-19 nezneužívali na politické účely. Podľa nej by mal Washington "prestať očierňovať a prenášať vinu na iné krajiny a mal by čo najskôr reagovať na oprávnené obavy medzinárodného spoločenstva".



Niektoré americké agentúry, ako napríklad Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) a ministerstvo energetiky, podporujú teóriu o tom, že vírus unikol z laboratória, hoci sa odvolávajú na informácie s odlišnou mierou spoľahlivosti. Väčšina amerických spravodajských služieb sa však stále prikláňa k prirodzenému vzniku ochorenia.



K zmene stanoviska CIA došlo krátko po vymenovaní nového riaditeľa Johna Ratcliffa. Podľa nemenovaného zdroja vychádza z novej analýzy existujúcich spravodajských informácií, ktorú nariadil predchádzajúci riaditeľ CIA William Burns a ktorá bola dokončená pred Ratcliffovým uvedením do úradu tento týždeň.



Zástancovia hypotézy o úniku z laboratória zdôrazňujú, že prvé známe prípady ochorenia COVID-19 sa vyskytli v čínskom meste Wu-chan, ktoré ja považované za centrum výskumu koronavírusov. Mesto sa taktiež nachádza asi 1600 kilometrov od najbližších populačných centier netopierov, ktoré sú nositeľmi podobných vírusov.