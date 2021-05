Čína odmieta tvrdenia o výskyte ochorenia v laboratóriu

Peking 24. mája (TASR) - Čína v pondelok odmietla správy o tom, že traja výskumníci v meste Wu-chan boli hospitalizovaní krátko pred tým, ako v tomto meste v decembri 2019 zaznamenali prvé prípady koronavírusu SARS-CoV-2. Tieto tvrdenia označila za "totálne nepravdivé", píše agentúra AFP.



Denník Wall Street Journal (WSJ) v nedeľu informoval, že traja výskumníci z virologického inštitútu v čínskom meste Wu-chan v novembri 2019, krátko pred vypuknutím pandémie koronavírusu, ochoreli a prejavili sa u nich príznaky "podobné s príznakmi covidu a chrípky". WSJ sa odvolal na správu amerických tajných služieb.



Hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí Čao Li-ťien tieto správy označil za "totálne nepravdivé".



Inštitút podľa jeho slov pred 30. decembrom 2019 ochorenie COVID-19 nezaznamenal a medzi jeho pracovníkmi a študentami doteraz žiadny výskyt infekcie nezaznamenali.



Tím expertov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), ktorý vo februári tohto roku skúmal pôvod koronavírusu priamo vo Wu-chane, označil teóriu o jeho úniku z miestneho laboratória za "mimoriadne nepravdepodobnú".



Samotná Čína nepotvrdenú teóriu o úniku vírusu z wuchanského laboratória dlhodobo popiera. Naznačuje pritom, že nový typ koronavírusu sa mohol dostať do Číny z USA alebo iných krajín, napríklad prostredníctvom mrazených potravín.



Prvé prípady tohto vírusu zaznamenali v Číne na konci roka 2019. Odvtedy sa rozšíril do celého sveta a viac ako 3,4 milióna ľudí zomrelo v spojitosti s chorobou COVID-19, ktorú tento vírus spôsobuje.