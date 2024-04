Čína odmieta tvrdenia, že podporuje Rusko vo vojne na Ukrajine

Peking 23. apríla (TASR) - Peking v utorok odmietol a odsúdil tvrdenia Spojených štátov, že Čína podporuje vojnu rozpútanú Ruskom na Ukrajine tým, že Moskve poskytuje veľké množstvo strojov, mikroelektroniky či technológií do dronov a riadených striel, vďaka čomu Rusko môže navyšovať svoju zbrojnú výrobu.



Ako informovala agentúra AFP, hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí Wang Wen-pin poukázal na to, že Spojené štáty vzniesli "neopodstatnené obvinenia proti normálnemu obchodu" medzi Čínou a Ruskom, pričom Washington schvaľuje návrh zákona o pomoci Ukrajine. Takýto prístup je podľa hovorcu "extrémne pokrytecký a absolútne nezodpovedný a Čína je rozhodne proti nemu".



Čína a Rusko v posledných rokoch zintenzívnili ekonomickú spoluprácu i diplomatické kontakty a ich strategické partnerstvo sa od ruskej invázie na Ukrajinu len zblížilo.



Čína tvrdí, že v ukrajinskom konflikte je neutrálna - dostáva však kritiku za to, že sa vyhýba odsúdeniu Moskvy za jej inváziu z 24. februára 2022.



So spomínaným obvinením prišiel minulý piatok aj americký minister zahraničných vecí Antony Blinken, keď krátko pred svojou tohtotýždňovou návštevou v Pekingu obvinil Čínu, že pomáha Rusku pri jeho najväčšej militarizácii od čias Sovietskeho zväzu. Podľa Blinkena Čína nepriamo podnecuje vojnu na Ukrajine dodávkami komponentov, ktoré Rusko potom používa na svoju vojenskú expanziu.



"Pokiaľ ide o ruskú obrannú priemyselnú základňu, hlavným prispievateľom k tomu je v súčasnosti Čína," povedal Blinken novinárom po stretnutí ministrov G7 na talianskom ostrove Capri. Dodal, že Čína takto "umožňuje Rusku pokračovať v agresii proti Ukrajine".



Americkí predstavitelia tvrdia, že Čína prestala Rusku poskytovať priamu vojenskú pomoc, ale mu poskytla dodávky dvojakého použitia, ktoré napr. ruským jednotkám umožnili preskupiť sa na fronte. Tieto presuny boli možné aj pre veľké meškanie americkej pomoci Ukrajine.



Čína popiera tvrdenia, že pomáha Rusku vo vojne na Ukrajine, a trvá na tom, že nebude akceptovať "kritiku ani nátlak" pre svoje vzťahy s Ruskom.



Hovorca Wang v tejto súvislosti v utorok pripomenul, že Čína si v otázke Ukrajiny vždy udržiavala "objektívny a spravodlivý postoj, aktívne sa zasadzovala za mierové rozhovory a presadzovala politické riešenie konfliktu".



Wang okrem zopakoval, že Čína dôsledne implementuje nariadenia o vývoze položiek s dvojakým použitím.



Hovorca súčasne zdôraznil, že Čína "nie je tvorcom ani stranou ukrajinskej krízy a nikdy neprilievala olej do ohňa". "Nepripustíme, aby ostatní zvaľovali zodpovednosť alebo vinu na nás," vyhlásil Wang.