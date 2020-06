Čína odmietla kritiku za zavádzanie bezpečnostného zákona v Hongkongu

Peking 23. júna (TASR) - Čína v utorok odmietla upozornenie Európskej únie, týkajúce sa zavádzania nového sporného zákona o národnej bezpečnosti v Hongkongu, a čínske ministerstvo zahraničných vecí dôrazne uviedlo, že je to "domáca záležitosť". Informácie priniesla tlačová agentúra AFP.



Lídri Únie v pondelok na videosummite EÚ - Čína upozornili, že zavádzanie zákona v Hongkongu nie je v súlade s medzinárodnými záväzkami Číny. Únia sa obáva, že takáto politika môže ohroziť poloautonómny štatút tohto územia a postavenie Hongkongu ako globálneho finančného centra.



"Sme proti akémukoľvek cudziemu zasahovaniu do tejto záležitosti," uviedol Wang Lu-tchung, generálny riaditeľ oddelenia pre európske záležitosti na čínskom ministerstve zahraničných vecí. Dodal, že Čína dala jasne najavo svoj postoj na pondelkovom videosummite čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga a najvyšších predstaviteľov EÚ.



Sporný zákon o národnej bezpečnosti zakazuje aktivity smerujúce k odtrhnutiu Hongkongu od Číny, podvratnú činnosť zameranú voči centrálnej vláde, zasahovanie zahraničia do miestnej politiky a terorizmus. Parlament v Pekingu, Celočínske zhromaždenie ľudových zástupcov, ho schválilo koncom mája.



Schválený zákon zároveň stojí nad hongkonskými zákonmi, uvádza čínska štátna tlačová agentúra Sinchua.