Čína odmietla obvinenia z kyberútoku na ministerstvo financií USA

Peking 31. decembra (TASR) – Čína v utorok reagovala na obvinenie Washingtonu, podľa ktorého za kybernetickým útokom na ministerstvo financií USA stál aktér so štátnou podporou Číny. Označila to za "nepodložené" tvrdenie, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



"Svoj postoj k takýmto nepodloženým obvineniam, pre ktoré chýbajú dôkazy, sme mnohokrát uviedli už v minulosti," povedala hovorkyňa čínskeho ministerstva zahraničných vecí Mao Ning.



"(Peking) vždy namietal proti všetkým druhom hackerských útokov a ešte viac namietame proti šíreniu nepravdivých informácií namierených voči Číne z politických dôvodov," dodala.



Incident sa odohral začiatkom tohto mesiaca. Útočník pri ňom kompromitoval spoločnosť BeyondTrust poskytujúcu ministerstvu financií USA službu IT zabezpečenia. Podarilo sa mu získať vzdialený prístup k niektorým počítačom ministerstva a dokumentom nepodliehajúcim utajeniu, uviedlo tlačové oddelenie ministerstva financií.



Zdrojom obvinenia bol list ministerstva financií adresovaný bankovému výboru Senátu.